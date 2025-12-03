BG เคียงข้างคนไทย ส่งต่อสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่

กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส หรือ BG ร่วมกับที่ว่าการอำเภอธัญบุรี ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ ภายใต้ภารกิจ Helping Hands for Thai ผ่านโครงการ “ปทุมธานีปันน้ำใจ ช่วยคนไทยสู้ภัยน้ำท่วม” เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดปทุมธานีร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทางภาคใต้
การส่งมอบจัดขึ้น ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายณัฐชัย อุทัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนส่งมอบสิ่งของแก่ นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
สำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ BG มอบสิ่งของจำเป็น อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยาสามัญประจำบ้าน และของใช้จำเป็นอื่น ๆ รวมมูลค่า 200,000บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
การส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ BG ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในยามวิกฤติ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนที่ประสบภัยสามารถฟื้นฟูและกลับมาดำเนินชีวิตได้โดยเร็วที่สุด