เตือนผู้สมัคร อบต. ช่วยน้ำท่วมต้องระวัง! แจกของ–ลงพื้นที่เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้ง

สมุทรสงคราม - กกต.สมุทรสงครามออกโรงแจ้งเตือน ว่าที่ผู้สมัครนายกและสมาชิก อบต. ห้ามใช้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นช่องทางสร้างคะแนนนิยม ชี้หากพบเจตนาแสวงหาประโยชน์ทางการเมือง อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งได้
วันนี้ ( 27 พ.ย.) น.ส.มาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ขณะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย อาหาร รวมถึงของใช้จำเป็น ทำให้หลายภาคส่วนร่วมกันจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
น.ส.มาณวิกา ระบุว่า องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศครบวาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 และ กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวัน อาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 โดยผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ยังปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ หากดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยอ้างอิงตาม มาตรา 65 วรรคสองและสาม แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม เธอย้ำว่า ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ต้องหลีกเลี่ยงการมอบสิ่งของหรือกิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในลักษณะที่ส่อแสดงเจตนาเพื่อหวังผลคะแนนเสียง เช่น การกล่าวถึงการเลือกตั้ง แนะนำตัวเป็นผู้สมัคร มีการจูงใจด้วยการให้ หรือกล่าวสัญญาว่าจะให้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเลือก หรือไม่เลือกผู้สมัครรายอื่น
“หากมีองค์ประกอบดังกล่าวครบถ้วน อาจถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งได้” น.ส.มาณวิกาเน้นย้ำ พร้อมขอให้ว่าที่ผู้สมัครทุกคนใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ช่วงที่หลายพื้นที่กำลังประสบภัยพิบัติ