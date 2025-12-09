MEA ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ฟื้นฟูระบบไฟฟ้า เร่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง รวมพลังลงพื้นที่ฟื้นฟูระบบไฟฟ้า ณ มูลนิธิโรงเรียนศรีนคร จังหวัดสงขลา บรรเทาความเดือดร้อน ย้ำจุดยืน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" พร้อมเคียงข้างประชาชนก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกัน
จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในวงกว้าง MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชน จึงได้เร่งดำเนินภารกิจช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุดและเช็กไฟรั่วทั่วพื้นที่ส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่าย และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย การช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือพลังสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้
นอกจากนี้ MEA ยังได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ร่วมพูดคุยให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในขณะที่ยังมีน้ำท่วมขัง และข้อควรระวังเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดย MEA ยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ