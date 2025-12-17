“ไทยออยล์”ชี้แจงรถน้ำมันค้างด่านช่องเม็ก เป็นการส่งมอบให้ลูกค้าแล้วที่ปลายทางเป็นบริษัทน้ำมันในลาว

ไทยออยล์ยืนยันไม่มีการส่งออกน้ำมันไปกัมพูชา ส่วนรถขนส่งน้ำมันที่ค้างอยู่ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จำนวน 14 คัน บริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า เป็นน้ำมันที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้วตามกระบวนการค้าปกติโดยมีลูกค้าปลายทางเป็นบริษัทน้ำมันในลาว ก่อนที่คำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันผ่านด่านช่องเม็ก
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่า กลุ่มไทยออยล์ไม่มีการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศกัมพูชาแต่อย่างใด
โดยบริษัทฯ มีนโยบายงดการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศกัมพูชาตั้งแต่เกิดกรณีพิพาทไทย-กัมพูชาเมื่อกลางปี พ.ศ. 2568 และได้ถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน และคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
ภายหลังจากกองทัพภาคที่ 2/ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 มีคำสั่งควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2568 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยได้งดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนดังกล่าวทันที พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ปรับแผนการส่งออกน้ำมันให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐด้านความมั่นคงของชาติ รวมถึงความต้องการใช้พลังงานของประชาชนไทยเป็นหลัก
สำหรับกรณีรถขนส่งน้ำมันที่ค้างอยู่ ณ จุดผ่านแดนถาวร ช่องเม็ก จำนวน 14 คัน บริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า เป็นน้ำมันที่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัทลูกค้าแล้วตามกระบวนการค้าปกติ ก่อนที่คำสั่งมีผลบังคับใช้ โดยมีลูกค้าปลายทางเป็นบริษัทน้ำมันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ภายใต้กรอบกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทลูกค้าทุกราย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่า บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศกัมพูชา และเน้นย้ำให้บริษัทลูกค้าทุกรายงดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศกัมพูชา ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน การผลิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯแต่อย่างใด และหากตรวจพบการกระทำใดที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ