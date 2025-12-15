บิ๊ก ตม.4 ร่วมศุลกากรตรวจเข้มน้ำมันเชื้อเพลิงส่งออกผ่านด่านมุกดาหารหวั่นส่งต่อเข้าเขมร

มุกดาหาร - ผบก.ตม.4 ร่วมศุลกากรมุกดาหาร ตรวจความผิดปกติการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านชายแดนลาว
ป้องกันเข้มเหมือนด่านช่องเม็ก หวั่นส่งผ่านลาวเข้าเขมร หลังพบด่านช่องเม็กมีปริมาณส่งออกมากกว่าปกติจริง
โดยตลอดเดือนพฤศจิกายน ส่งออกน้ำมัน 283 คัน แต่ช่วง 5 วันที่ผ่านมานี้ ส่งออกมากกว่า
100 คัน
วันนี้(15 ธ.ค.) เวลา 14.00 น. ที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) พล.ต.ต.ไพรัช พุกเจริญ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท.ฎการ เข็มพิลา รอง ผกก.ตม.จังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ต.หญิง กัญสุชญา จีระพุทธางกูร สารวัตร ตม.จังหวัดมุกดาหาร และประสานข้อมูลร่วมกับ นางกนกวรรณ สุขศิริ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร นายณัฐพล คงคาหลวง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางการตรวจสอบการสกัดกั้น ซึ่งอาจมีปลายทางการส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ไปยังประเทศกัมพูชา เนื่องจากในขณะนี้ ด่านพรมแดนระหว่าง สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ยังเปิดทำการปกติ การใช้ดุลยพินิจในการตรวจอนุญาต อย่างรอบคอบและเข้มงวดจึงมีความจำเป็นอย่างมาก
พล.ต.ต.ไพรัช พุกเจริญ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เปิดเผยว่า พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร อุบลราชธานี และนครพนม พื้นที่ชั้นในของประเทศลาว สามารถเดินทางติดต่อกับประเทศกัมพูชาได้ เพราะด่านพรมแดนของกัมพูชากับลาว ยังไม่ปิด ยังเดินทางหรือขนส่งสินค้าได้ จากการตรวจสอบ ข้อมูลจากด่านช่องเม็ก ปรากฏว่ามีการอนุญาตส่งออกน้ำมันเมื่อเช้า 100 กว่าคัน ทางผู้บังคับบัญชาได้แจ้งไปยังแม่ทัพภาคที่ 2 ได้กรุณาออกคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมัน ทำให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานง่ายขึ้นเพื่อตรวจสอบ เพื่อป้องกันน้ำมันที่เข้าไปลาวแล้ว สามารถที่จะไหลลงไปชายแดนกัมพูชาได้ มีปริมาณมีการสั่งซื้อที่ผิดปกติมากกว่าปกติที่เคยปฎิบัติ
พล.ต.ต.ไพรัช เปิดเผยอีกว่า ตลอดเดือนพฤศจิกายน ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงของทางช่องเม็กประมาณ 283 คัน แต่ช่วง 5 วันที่ผ่านมานี้ ส่งออกมากกว่า 100 คัน หากออกไปอีกวันนี้ 100 กว่าคัน เฉพาะช่วง 6 วันนี้ก็จะเป็น 280 คัน ซึ่งผิดปกติ ทางตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร มีความจำเป็นที่ต้องจำกัดการส่งไว้ก่อน เพื่อให้มีการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิง และยุทธภัณฑ์ต่าง ๆ เข้าไปถึงกัมพูชา มันอาจจะมีส่วนหนึ่งส่วนใดเกี่ยวข้องกับมาทำร้ายพี่น้องคนไทย และทหารหรือเปล่า จำเป็นต้องมาตรวจสอบ
ส่วนด่านพรมแดนมุกดาหาร ยังไม่มีคำสั่งประกาศห้ามส่งออก แต่ให้ใช้ดุลพินิจอย่าง ตรวจสอบข้อมูลของผู้ซื้อ หรือผู้ประกอบการในฝั่งลาว ว่ามีส่วนใกล้ชิดกับกัมพูชาหรือไม่ ถ้ามีจะมีมาตรการควบคุม หรือป้องกันระวังทุกมิติ
ด้านนายณัฐพล คงคาหลวง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรมุกดาหาร กล่าวว่า ในส่วนของด่านศุลกากรมุกดาหาร ได้ประสานกับผู้บริหารกรมศุลกากร และผู้การ ตม. รวมถึงทางกองทัพภาค 2 ในเรื่องของการควบคุมการส่งออกน้ำมัน ซึ่งตอนนี้ยังปกติ ได้มอนิเตอร์เป็นประจำ และช่วงนี้ก็ได้เข้มงวดกาที่จะส่งออกไปลาว และสินค้าอย่างอื่นด้วย ปัจจุบันทางด่านศุลกากรมุกดาหาร การส่งออกน้ำมันไปประเทศเพื่อนบ้านยังส่งออกปกติ .