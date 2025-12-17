EGCO กางแผนปี 69 ชูกลยุทธ์ “POWER4” ทุ่มงบ 3 หมื่นล.ขยายพอร์ตไฟฟ้า-พลังงานเกี่ยวเนื่อง

“ ธวัชชัย”ซีอีโอ “ผลิตไฟฟ้า”คนใหม่ เปิดแผนธุรกิจปี 2569 ชูกลยุทธ์ “POWER4” ทุ่มงบ 30,000 ล้านบาท ขยายพอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเสริมสร้างการเติบโตระยะยาวและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในยุคของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
นายธวัชชัย สำราญวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ EGCO เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโต ขององค์กรอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ด้วยกลยุทธ์ “POWER4” ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ
โดยกลยุทธ์ “POWER4” ประกอบด้วยภารกิจ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
• Profitability and Performance Energizing เพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และผลกำไรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อดูแลอัตราส่วนหนี้สินและรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ตลอดจนให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ถือหุ้นด้วยนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
• Power and Energy-related Focus เน้นลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า และต่อยอดการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีบทบาทสำคัญในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนในระยะยาว ผ่านการลงทุนทั้งรูปแบบการควบรวมและซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions - M&A) และการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ ตลอดจนต่อยอดและแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค เช่น ซัพพลายเชนไฮโดรเจน Solar Private PPA และการให้บริการไฟฟ้าและพลังงานแก่ธุรกิจ Data Center เป็นต้น โดยยังคงขยายการลงทุนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศอีก 6 ประเทศ ที่มีฐานธุรกิจอยู่แล้ว
• Portfolio Optimization บริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศในกระบวนการทำงาน ลดต้นทุน ผนึกพลังร่วมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจและบริษัทในกลุ่มเอ็กโก (Strategic Synergy) รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยนโยบายการบริหารสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (Asset Recycling) และนำเงินที่ได้จากการขายไปลงทุนใหม่ รวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตการลงทุนในตลาดพลังงานสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
• Proactive Organization Excellence สร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศเชิงรุก โดยมุ่งเน้นปรับโครงสร้างองค์กร และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งด้านความรู้และทักษะ นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาบูรณาการในการขับเคลื่อนองค์กร พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในทุกมิติ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการในกระบวนการทำงาน
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกได้ติดตามและประเมินศักยภาพของการประยุกต์ใช้ AI ให้สอดคล้องกับความต้องการของ แต่ละโรงไฟฟ้า เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2569 บริษัทได้เตรียมงบลงทุนไว้ 30,000 ล้านบาท สำหรับการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติคุณภาพสูงและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผ่านการลงทุน ทั้งรูปแบบ M&A และ Greenfield โดยต่อยอดและเน้นการลงทุนในประเทศที่มีฐานธุรกิจและพันธมิตรอยู่แล้ว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานธุรกิจที่สำคัญของบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุนอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และในอินโดนีเซีย โดยขยายการลงทุนผ่าน CDI Group
นอกจากนี้ ในปี 2569 EGCO ยังมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโต ทั้งจากการรับรู้รายได้เต็มปีจากโครงการในต่างประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุนก่อนหน้านี้ อาทิ ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ การลงทุนในกลุ่มโรงไฟฟ้า Pinnacle ll กำลังผลิตรวม 251 เมกะวัตต์ การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้า Linden Cogen เป็น 38% รวมทั้งคาดว่าโรงไฟฟ้า ที่บริษัทถือหุ้นในสหรัฐอเมริกา จะได้รับประโยชน์จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นจากความต้องการที่มากขึ้นของธุรกิจ Data Center และ AI ในขณะที่ราคาซื้อขายไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นอกจากนี้ ในฟิลิปปินส์ EGCO จะรับรู้รายได้เต็มปีจากโรงไฟฟ้า Quezon ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ 400 เมกะวัตต์