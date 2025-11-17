EGCO แจงงวด 9 เดือนปีนี้กำไรแตะ 5 พันล้าน

ผลิตไฟฟ้า เผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี2568 ขาดทุนสุทธิ 656 ล้านบาท และงวด 9 เดือน กำไร 5 พันล้านบาท โดยบริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง และรักษาระดับการเติบโตทางการเงินอย่างต่อเนื่องจากแรงหนุนหลักจากผลประกอบการที่โดดเด่นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว และธุรกิจสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน CDI Group ในอินโดนีเซีย รวมทั้งการลงทุนในสหรัฐอเมริกา
นายธวัชชัย สำราญวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2568 สะท้อนถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์และการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความสามารถในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงิน ท่ามกลางสภาพตลาดไฟฟ้าและพลังงานทั้งในและต่างประเทศที่มีปัจจัยท้าทายหลายด้าน ในขณะเดียวกัน EGCO มีการลงทุนที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปิดดีลเข้าลงทุน 49% ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Wheatsborough Solar กำลังผลิต 125 เมกะวัตต์ ในรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งที่ 2 ของกลุ่มโรงไฟฟ้า Pinnacle ll ที่บริษัทถือหุ้น และการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Linden Cogen กำลังผลิต 980 เมกะวัตต์ เป็น 38% ซึ่งสะท้อนถึง การเสริมสร้างสถานะเชิงกลยุทธ์ของ EGCO Group ในตลาดพลังงานของสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2568 EGCO มีรายได้รวม 6,928 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงาน 844 ล้านบาท ในขณะที่มีขาดทุนสุทธิ 656 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,462ล้านบาท ส่วนปัจจัยสนับสนุนกำไรจากการดำเนินงานมาจากผลประกอบการที่โดดเด่นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว เป็นหลัก ได้แก่ น้ำเทิน 2 และไซยะบุรี ซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากฤดูกาลที่มีปริมาณน้ำมาก รวมทั้งโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ได้แก่ Linden Cogen และ Compass ในสหรัฐอเมริกา Paju ES ในเกาหลีใต้ และ San Buenaventura ในฟิลิปปินส์ รวมถึงธุรกิจสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน CDI Group ในอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2568 ได้แก่ การซ่อมบำรุงตามแผนของโรงไฟฟ้า Quezon ในฟิลิปปินส์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ภายใต้สัญญา PSA ฉบับใหม่ ซึ่งเริ่ม COD เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา รวมทั้งผลกระทบจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นรายการทางบัญชี โดยเป็นปัจจัยเฉพาะช่วงและไม่กระทบต่อศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนระยะยาว
ด้านผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2568 EGCO มีรายได้รวม 29,126 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน 4,348 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 5,078 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 5,517ล้านบาท ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากผลประกอบการของโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว โรงไฟฟ้า San Buenaventura ในฟิลิปปินส์ โรงไฟฟ้า Paju ES ในเกาหลีใต้ และกลุ่มโรงไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้า RISEC ในสหรัฐอเมริกา และโรงไฟฟ้า Boco Rock Wind Farm ในออสเตรเลีย ที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (Asset Recycling) คือ การขายสินทรัพย์ในเวลาที่เหมาะสม และนำเงินที่ได้จากการขายไปลงทุนใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตในระยะยาว
สำหรับผลการดำเนินงานรวมปี 2568 EGCO ยังมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตทั้งจากการรับรู้รายได้เพิ่มจากโครงการในต่างประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุนก่อนหน้านี้ ได้แก่ การลงทุนในกลุ่มโรงไฟฟ้า Pinnacle ll กำลังผลิตรวม 251 เมกะวัตต์ และการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้า Linden Cogen เป็น 38% รวมทั้งคาดว่าโรงไฟฟ้าที่บริษัทถือหุ้นในสหรัฐอเมริกา จะได้รับประโยชน์จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นจากดีมานด์ของธุรกิจ Data Center และ AI ขณะที่ราคาซื้อขายไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
การลงทุนใหม่ EGCO ยังเดินหน้าลงทุนเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก จากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติคุณภาพสูงและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อเป้าหมาย Net Zero ผ่านการลงทุนทั้งรูปแบบการควบรวมและซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions - M&A) และการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ (Greenfield) โดยต่อยอดและเน้นการลงทุนในประเทศที่มีฐานธุรกิจและพันธมิตรอยู่แล้ว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานธุรกิจที่สำคัญของ EGCO Group ที่ได้เข้าไปลงทุนมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
สำหรับโอกาสการลงทุนในประเทศ บริษัทยังอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศ หรือ RE Big lot รอบที่ 2 ซึ่งบริษัทได้รับการคัดเลือกจำนวน 11 โครงการ กำลังผลิตติดตั้งรวม 448 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความสนใจและอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในนโยบาย Direct PPA ที่เปิดทางให้ภาคเอกชนทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสะอาดกับผู้ผลิตได้โดยตรง ซึ่งเป็นแรงดึงดูดสำคัญในการลงทุนของธุรกิจ Data Center และ AI ที่ต้องการพลังงานสะอาดและมีเสถียรภาพ