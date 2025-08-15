EGCOกำไรครึ่งปีแรกพุ่ง 88% แตะ 5,734ลบ. เร่งปิดดีลโรงไฟฟ้าก๊าซฯ-พลังงานหมุนเวียน

EGCO เผยผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีกำไรสุทธิ 5,734 ล้านบาท โตขึ้น 88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ชี้ครึ่งปีหลัง EGCO เตรียมปิดดีลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Wheatsborough ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงอยู่ระหว่างเจรจาเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน 2-3 โครงการ
นางสาวจิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และมาตรการกีดกันทางการค้า อย่างไรก็ตาม EGCO Group ยังคงสามารถบริหารและจัดการการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ต้นทุนเชื้อเพลิง ต้นทุนทางการเงิน และสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี โดยความเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่สำคัญของ EGCO Group ในไตรมาสที่ 2 ถึงปัจจุบันคือ การปิดดีลซื้อหุ้น 49% ในโรงไฟฟ้าพลังงานลม Downeast Wind กำลังผลิต 126 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกจาก 2 แห่ง ในกลุ่มโรงไฟฟ้า Pinnacle ll ในสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกัน CDI Group บริษัทให้บริการครบวงจรด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง EGCO Group ถือหุ้น 30% ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในอนาคต
สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 EGCO Group มีรายได้ 22,198 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงาน 3,504 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของโรงไฟฟ้าไซยะบุรี น้ำเทิน 1 บ้านโป่ง Compass รวมถึง CDI Group ด้านกำไรสุทธิอยู่ที่ 5,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,679 ล้านบาทหรือโตขึ้น 88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2567 ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการรับรู้กำไรจากการขายหุ้นทั้งหมดในโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 2 แห่ง ตามกลยุทธ์ “Triple P” ที่เน้นนโยบายการบริหารสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ คือ การขายสินทรัพย์ในระยะเวลาที่เหมาะสม และนำเงินที่ได้จากการขายไปลงทุนใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังรับรู้ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นผลมาจากการแข็งค่าของค่าเงินวอนต่อเงินดอลลาร์
ส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 EGCO รับรู้รายได้ 11,360 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการดำเนินงาน 1,895 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 ไซยะบุรี APEX และ CDI Group ด้านกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2567 ซึ่งมีปัจจัยบวกมาจากการรับรู้ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
“การดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปี 2568 EGCOจะมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการเตรียมปิดดีลซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Wheatsborough กำลังผลิต 125 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 ในกลุ่มโรงไฟฟ้า Pinnacle ll ในสหรัฐอเมริกา และการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ที่มีปริมาณน้ำมากขึ้นตามฤดูกาล รวมถึงการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Quezon ในฟิลิปปินส์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Supply Agreement - PSA) ฉบับใหม่ กำลังผลิต 400 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 15 ปี ในไตรมาสที่ 4 ขณะเดียวกัน EGCOยังคงแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการลงทุนรูปแบบ M&A และ Greenfield รวมถึงอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน 2-3 โครงการ แนวทางดังกล่าวตอกย้ำพันธกิจของ EGCO Group ที่ “มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน”นางสาวจิราพร กล่าว
ปัจจุบัน (ณ 15 สิงหาคม 2568) EGCO มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 6,683 เมกะวัตต์ (รวมโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) โดยมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวม 1,485 เมกะวัตต์ (คิดเป็น 22% ของกำลังผลิตทั้งหมด) ทั้งจากชีวมวล พลังน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง เซลล์เชื้อเพลิง และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่