EGCOลงทุน 49% โรงไฟฟ้าโซลาร์ “Wheatsborough Solar” ที่สหรัฐฯ

“ผลิตไฟฟ้า”ปิดดีลเข้าลงทุน 49% ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Wheatsborough Solar กำลังผลิต 125 เมกะวัตต์ เพิ่มพอร์ตพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกาต่อเนื่อง โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งที่ 2 ของกลุ่มโรงไฟฟ้า Pinnacle ll ที่บริษัทถือหุ้น
นางสาวจิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการลงนามสัญญาการลงทุนของผู้ถือหุ้น (Equity Capital Contribution Agreement) กับบริษัท Apex Pinnacle II Member, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Apex Clean Energy Holdings, LLC (Apex) เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 49% ในกลุ่มโรงไฟฟ้า Pinnacle ll (ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 2 แห่ง กำลังผลิตรวม 251 เมกะวัตต์) ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้า Wheatsborough Solar เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2568
Wheatsborough Solar เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตเอรี รัฐโอไฮโอ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568 และดำเนินการภายใต้ตลาดซื้อขายไฟฟ้า PJM ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมการให้บริการใน 13 รัฐ รวมทั้งเขตโคลัมเบีย โรงไฟฟ้ามีสัญญาระยะยาวกับผู้รับซื้อไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่น่าลงทุน เพื่อซื้อขายไฟฟ้าและใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสัญญาดังกล่าวช่วยรับประกันความมั่นคงของรายได้ระยะยาว นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าได้จัดหาอุปกรณ์หลัก พร้อมเงื่อนไขการรับประกันจากผู้ผลิตชั้นนำ รวมทั้งมีสัญญาการให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) และสัญญาการให้บริการจัดการสินทรัพย์ระยะยาวกับ Apex ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน O&M
“การปิดดีลเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้า Wheatsborough Solar เป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของ EGCO ที่มีฐานธุรกิจในตลาดพลังงานของสหรัฐอเมริกา และเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% ของกำลังผลิตทั้งหมด ภายในปี 2573 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ “Triple P” ของ EGCO ที่มุ่งเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว” นางสาวจิราพร กล่าวสรุป
EGCO เข้าลงทุนใน Apex ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ที่มุ่งเน้นตลาดพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2564 ด้วยการถือหุ้น 17.46% นอกจากการลงทุนใน Apex ในระดับองค์กรแล้ว Wheatsborough Solar ถือเป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนลำดับที่ 2 ที่ EGCOเข้าลงทุนในโครงการที่พัฒนาโดย Apex (โครงการแรกคือ โครงการพลังงานลม Downeast Wind กำลังผลิต 126 เมกะวัตต์ ในรัฐเมน ซึ่งปิดดีลการลงทุนเมื่อเดือนมิถุนายน 2568) โดย Apex จะยังคงถือหุ้น 51% ในกลุ่มโรงไฟฟ้า Pinnacle ll (ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้า Downeast Wind และ Wheatsborough Solar)
ปัจจุบัน EGCO มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 6,733 เมกะวัตต์ (รวมโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) โดยมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวม 1,535 เมกะวัตต์ (คิดเป็น 23% ของกำลังผลิตทั้งหมด) ทั้งจากชีวมวล พลังน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง เซลล์เชื้อเพลิง และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ตั้งอยู่ใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง เช่น บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด “ESCO” ให้บริการงานเดินเครื่อง บำรุงรักษา วิศวกรรม ก่อสร้าง อนุรักษ์พลังงาน และการฝึกอบรมแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ บริษัทโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค “CDI Group” ในอินโดนีเซีย ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “TPN” บริษัทด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม “Innopower” และโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง “ERIE” เป็นต้น