EGCOฟุ้งไตรมาส3/68โตเพิ่มขึ้น ลุ้นได้ข้อสรุปโรงไฟฟ้าสีเขียวเฟส 2

“ผลิตไฟฟ้า”ชี้ไตรมาส3/68 ผลประกอบการโตขึ้น เหตุเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสปป.ลาว พร้อมรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก CDI ในอินโด และ โรงไฟฟ้า APEX ในสหรัฐที่ได้รับอานิสงส์จากData CenterและAI โชว์ปีหน้าจ่อCOD โรงไฟฟ้าในสหรัฐฯเพิ่มอีก 4 โครงการกว่า 600 MW ลุ้นชัดเจนโครงการไฟฟ้าสีเขียว เฟส 2 หลังได้รับการคัดเลือก 11 โครงการ กำลังผลิตติดตั้งรวม 448 เมกะวัตต์
นางสาวจิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2568 เติบโตกว่าไตรมาสก่อน เนื่องจากเข้าสู่ไฮซีซั่นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสปป.ลาว ที่มีปริมาณน้ำมากขึ้นตามฤดูกาล และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก CDI ในอินโดนีเซีย และโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ ที่ได้รับประโยชน์จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นจากดีมานด์ของธุรกิจData Center และ AI ขณะราคาซื้อขายไฟฟ้าในสหรัฐฯ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
กอปรกับโรงไฟฟ้า APEXจะเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD)ในปี 2568 คือโครงการ Angelo Battery Storage มีกำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์(MW) คาดจะ COD ในไตรมาส 3/2568 และตลอดจนรับรู้รายได้จากการปิดดีลซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Wheatsborough กำลังผลิต 125 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 ในกลุ่มโรงไฟฟ้า Pinnacle ll ในสหรัฐฯ อีกทั้งการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Quezon ในฟิลิปปินส์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Supply Agreement – PSA) ฉบับใหม่ กำลังผลิต 400 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 15 ปี
นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างรอความชัดเจนการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศ หรือ RE Big lot รอบที่ 2 ในรูปแบบ Feed-in Tarff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงในส่วนพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจำนวน 11 โครงการ กำลังผลิตติดตั้งรวม 448 เมกะวัตต์ คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้
ส่วนอีก 4 โครงการในสหรัฐอเมริกา ที่จะ COD ในปีหน้าประกอบด้วยโครงการ Bowman Wind มีกำลังการผลิตที่ 200 MW ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดจะ COD ในไตรมาส 1/2569 โครงการ Coldwater Solar มีกำลังการผลิตที่ 150 MW ซึ่งคาดจะ COD ในไตรมาส 1/2569
โครงการ Lotus Wind โดยมีกำลังการผลิตที่ 200 MW จะ COD ในไตรมาส 2/2569
และโครงการ Rocky Forge Wind มีกำลังการผลิตที่ 78 MW กำหนด COD ในไตรมาส 4/2569 ส่วนโครงการ CDI ในอินโดนีเซีย บริษัทฯ มีแผนจะขยายการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
“ในครึ่งหลังปีนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าขยายการลงทุนส่วนใหญ่เน้นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและโรงไฟฟ้าก๊าซฯ เพื่อให้บรรลุการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ภายในปี 2573 โดยบริษัทยังแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศผ่านการลงทุนรูปแบบ M&A และ Greenfield รวมถึงศึกษาโอกาสธุรกิจใหม่ เช่น CCUS,ไฮโดรเจน,แอมโมเนีย และLNG เป็นต้น ในปีนี้ตั้งงบลงทุนไว้ที่ 30,000 ล้านบาท”
EGCO ได้รับใบอนุญาตผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) จาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) แล้ว ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่ EGCO จะพิจารณาจัดซื้อ LNG จากโครงการอะแลสกาในอนาคต เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าในไทย ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ เป็นต้น แต่จะไม่เข้าไปลงทุนแหล่งก๊าซฯ
บริษัทฯ ยังเดินหน้ากลยุทธ์ "Triple P" ที่เน้นนโยบายการบริหารสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ คือ การขายสินทรัพย์ในระยะเวลาที่เหมาะสม และ นำเงินที่ได้จากการขายไปลงทุนใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ การเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ในขณะเดียวกันยังมองหาโอกาสลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า และ ธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ ยั่งยืน
ปัจจุบัน EGCO มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,683 เมกะวัตต์ (รวมโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) โดยมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวม 1,485 เมกะวัตต์ (คิดเป็น 22% ของกำลังผลิตทั้งหมด) ทั้งจากชีวมวล พลังน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมทั้งบนบกและนอกชายฝั่งเซลล์เชื้อเพลิง และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ตั้งอยู่ใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐฯ