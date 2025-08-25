EGCOไฟเขียวปันผลกลางปี 3.25 บาทต่อหุ้น

ผลิตไฟฟ้า ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2568 หุ้นละ 3.25 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณ 6% ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นต่อบริษัทในฐานะหุ้นปันผล ที่มีพื้นฐานธุรกิจไฟฟ้ามั่นคง และสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง ด้วยนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
นางสาวจิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group เปิดเผยว่า ด้วยพื้นฐานธุรกิจที่มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องจากพอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้าที่หลากหลาย มีกระแสเงินสดสำหรับการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ประกอบกับการขยายการลงทุนตามกลยุทธ์ “Triple P” ส่งผลให้ EGCO Group มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ซึ่งมีอัตราเทียบเท่ากับเงินปันผลระหว่างกาลปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณ 6% โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 กันยายน 2568
ความสามารถในการรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว มาจากผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 ที่ EGCO Group รับรู้รายได้รวม 22,198 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงานรวม 3,504 ล้านบาท ในขณะที่มีกำไรสุทธิ 5,734 ล้านบาท โดยปัจจัยบวกมาจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ “Triple P”
“แม้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะมีความท้าทาย EGCO Group ยังคงมีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งและยึดมั่นในนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ในฐานะหุ้นปันผลที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ EGCO Group ยังมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตไปพร้อมกับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ด้วยการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน ที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ ภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมและรอบด้าน” นางสาวจิราพร กล่าว
ปัจจุบัน (ณ 25 สิงหาคม 2568) EGCO Group มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 6,683 เมกะวัตต์ (รวมโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) โดยมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวม 1,485 เมกะวัตต์ (คิดเป็น 22% ของกำลังผลิตทั้งหมด) ทั้งจากชีวมวล พลังน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง เซลล์เชื้อเพลิง และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ตั้งอยู่ใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง เช่น บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด “ESCO” ให้บริการงานเดินเครื่อง บำรุงรักษา วิศวกรรม ก่อสร้าง อนุรักษ์พลังงาน และการฝึกอบรมแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ บริษัทโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค “CDI Group” ในอินโดนีเซีย ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “TPN” บริษัทด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม “Innopower” และโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง “ERIE” เป็นต้น