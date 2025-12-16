“เท็กซีกา” ตั้งเป้านำเข้าไวน์บูธีค ครบ 20 แคว้นจากอิตาลีในปี 69

นายอนุสร โลหะพันธกิจ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เท็กซีกา จำกัด ผู้นำเข้าไวน์หายากจากประเทศอิตาลี เปิดเผยว่า บริษัทก่อตั้งในปี 2553 ถึงปัจจุบัน บริษัทเน้นการนำเข้าและจำหน่ายเฉพาะไวน์จากอิตาลีประเทศเดียว และเน้นเฉพาะจากไร่ไวน์ขนาดเล็ก (Boutique Winery) ที่มีการผลิตแบบแฮนด์คราฟท์ สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรม และบุคลิกของพื้นที่นั้นๆ อย่างแท้จริง
ตลอดระยะเวลา 15 ปีของการทำธุรกิจ เท็กซีกามีการคัดเลือกไวน์คุณภาพจากอิตาลีเข้ามาจำหน่ายเพิ่มขึ้น ทุกปีจนปัจจุบันมีพอร์ตโฟลิโอไวน์จาก 18 แคว้น มากกว่า 300 ฉลาก โดยมีไร่ไวน์ชื่อดัง อาทิ Tuscany - Castello di Bossi, Piedmont - Marchesi di Barolo, Trentino-Alto Adige - Ferrari Trento
สำหรับช่องทางการจำหน่าย ปัจจุบันเท็กซีกายังคงเน้นทำตลาดโดยมุ่งให้บริการในกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า (HoReCa) ได้แก่ โรงแรม, ร้านอาหาร และบริการจัดเลี้ยง เป็นหลักโดยไม่จำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดทั่วไป
เท็กซีกาวางเป้าหมายธุรกิจ คือเตรียมจะนำเข้าไวน์ให้ครบจากทั้ง 20 แคว้น ในอิตาลี ภายในปี 2569 เพื่อเติมเต็ม ‘แผนที่ไวน์’ ของอิตาลีในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์
นายอนุสร กล่าวด้วยว่า หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่บริษัทนำเข้าไวน์จาก อิตาลีเพียงประเทศเดียว เนื่องจากพันธุ์องุ่นของอิตาลีไม่เหมือนประเทศใด ขณะที่ไวน์จากประเทศอื่นๆ จะนิยมใช้พันธุ์องุ่นหลักเพียงไม่กี่พันธุ์ เช่น Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay ฯลฯ จึงทำให้ผู้บริโภคคุ้นเคย และทำการตลาดเชิงพาณิชย์ง่ายกว่า แต่ในอิตาลีเพียงประเทศเดียวมีพันธุ์องุ่นที่ใช้ทำไวน์เชิงธุรกิจมากกว่า 300 สายพันธุ์ ตรงนี้เองที่หลายคนมองว่าเป็น อุปสรรค เพราะลูกค้าไม่คุ้นชื่อไวน์และพันธุ์องุ่น
“สำหรับบริษัทกลับมองว่า ยิ่งผู้บริโภคไม่รู้จัก ยิ่งดี เพราะนั่นคือโอกาสที่จะได้เล่าเรื่องในสิ่งที่ยังไม่มีใครเล่าและไม่มีใครทำ ซึ่งตอนแรกยอมรับว่ามันเหมือนจะเป็นอุปสรรค แต่จริงๆ แล้วมันคือโอกาส เพราะมันมีแต่วัฒนธรรมอิตาลีเท่านั้นที่มีความลึกขนาดนี้ และยังไม่มีใครเปิดเผยให้คนไทยรู้จักมากพอ” นายอนุสร กล่าว
ขณะเดียวกัน บริษัทเน้นย้ำเรื่องคุณภาพและความใส่ใจเป็นพิเศษไวน์ทุกขวดถูกนำเข้าผ่าน ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Cold-chain) เพื่อคงรสชาติที่แท้จริงให้เหมือนกับที่ดื่ม ณ ไร่องุ่นต้นทางมากที่สุด พร้อมสนับสนุนไวน์จากไร่ขนาดเล็ก (Boutique Winery) ซึ่งมีกระบวนการผลิตแบบแฮนด์คราฟท์และมีบุคลิกเฉพาะตัวที่ไม่สามารถหาได้จากไวน์อุตสาหกรรม ฉะนั้นไวน์ที่จำหน่ายโดย เท็กซีกา ไม่ใช่แค่เครื่องดื่ม แต่คือเรื่องเล่า
“ก่อนหน้านี้ที่เป็นผู้บริโภคอย่างเดียวก็พบความต่างของผลิตภัณฑ์ที่แม้จะเป็นฉลากเดียวกัน แต่ระหว่างชิมที่อิตาลีกับเมื่อกลับมาชิมที่ประเทศไทยสัมผัสได้ถึงรสชาติที่ต่างกันมาก สาเหตุหลักมาจากประเทศไทยมีนำเข้าไวน์โดยใช้ตู้เก็บความเย็นยังมีไม่ถึงครึ่ง เนื่องจากมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงในทางกลับกันเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของไวน์มาก” นายอนุสร กล่าว
ล่าสุดได้จัดงานฉลอง 15 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง Texica Wine ขึ้นในปี 2553 ที่ Bangkok Convention Center Centara Grand at Central World โดยมี King of Dance เจ เจตริน วรรธนะสิน และ Queen of Dance คริสติน่า อากีล่าร์ มาสร้างความสนุกสนานให้กับแขกรับเชิญที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เช่น โรงแรม, ร้านอาหาร, การท่องเที่ยว, ผู้รักไวน์รวมกว่า 1,400 คน