“ไหมไทย-พีสะเดิด” ยอมให้เจ้าภาพเลื่อนงานเพื่อถวายความอาลัย “เจ - โดม” ขอความร่วมมือยืนสงบนิ่ง 1 นาที

น้ำตานองทั้งแผ่นดิน หลังจากสำนักพระราชวัง ออกประกาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๙๓
ซึ่งตาม มติ ครม. ได้มีการแถลงแนวทางปฏิบัติของภาคเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบันเทิงและมหรสพรื่นเริงออกมา โดยขอความร่วมมืองดงานมหรสพรื่นเริงออกไปก่อนเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เว้นเสียแต่เป็นงานที่จัดหรือตระเตรียมการไปแล้ว ให้ดำเนินการต่อโดยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
ด้านนักร้องดังหลายราย ได้ออกมาแจ้งข่าวเรื่องงานคอนเสิร์ต มีทั้งจัดต่อและอนุญาตให้เลื่อน เพื่อถวายความอาลัย โดย “ไหมไทย หัวใจศิลป์” ได้เผยว่า “เจ้าภาพท่านไหนที่ไม่สามารถจัดงานได้ สามารถเลื่อนงานออกไปได้โดยที่มัดจำของท่านยังอยู่ และจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ไม่บวกราคาเพิ่ม เคยจ้างเท่าไหร่ก็จะได้ราคาเดิม”
ขณะที่ “พีสะเดิด” เผยว่า “เพื่อแสดงความไว้อาลัย เจ้าภาพทุกเจ้าสามารถเลื่อนงานได้ เพื่อถวายการไว้อาลัย โดยวงพีสะเดิดจะยังรักษามัดจำของทุกท่านไว้ตามเดิม แจ้งระบุวันย้ายมากับทางบริษัทได้เลยครับและเพจของพีสะเดิดจะอัปเดตงานให้พี่น้องทุกท่านอีกครั้ง ว่ามีงานไหนเลื่อนบ้างครับ”
ด้าน “โดม ปกรณ์ ลัม” โพสต์ระบุว่า “อยากขอความร่วมมือแฟนๆ ทุกคนที่จะไปชมคอนเสิร์ตของผมหลังจากวันนี้ รบกวนแต่งกายชุดดำหรือเสื้อผ้าโทนสีเข้ม และขอความร่วมมือยืนสงบนิ่ง 1 นาทีเพื่อไว้อาลัย ก่อนเริ่มแสดงคอนเสิร์ต ขอบคุณครับ”
รวมไปถึง “เจ เจตริน วรรธนะสิน” ที่ประกาศหน้าเฟซฯ ว่า “เรียนท่านลูกค้าที่จองคิวการแสดงของ Jetrin Team มาแล้ว งานของหน่วยงานจากราชการสามารถแจ้งงดหรือเลื่อนการจัดงานได้เลย (ทางทีมยินดีคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน) ส่วนงานของเอกชน เป็นงานภายใน หรืองานอีเวนต์ในสถานที่ปิด ขอความร่วมมือการแต่งกายให้เหมาะสม และขอยืนสงบเพื่อร่วมถวายความอาลัยเป็นเวลา 1 นาทีก่อนเริ่มแสดง ส่วนแฟนคลับที่จองโต๊ะหรือจองบัตรในงานต่างๆ รบกวนให้ตรวจเช็กกับทางผู้จัดงานอีกครั้ง กราบขอบพระคุณทุกท่านครับ”