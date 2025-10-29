มิตรภาพแน่นแฟ้น “ไฮโซแพร์” โพสต์อวยพรวันเกิด “เจ เจตริน” แฮชแท็กเริ่ด!

ถูกจับตามองมาสักพักใหญ่ๆ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง “เจ เจตริน วรรธนะสิน” กับไฮโซสาว “แพร์ ปาลาวี บุนนาค” โดยเมื่อเดือนก.ย. เจ เจตริน ได้ไปร่วมเป่าเค้กอวยพรวันเกิดไฮโซแพร์ ล่าสุดวันคล้ายวันเกิดของเจ เจตริน ไฮโซแพร์เลยโพสต์ภาพที่ทั้งคู่เล่นกีฬาต่างๆ ด้วยกัน บ่งบอกถึงความสัมพันธ์แน่นแฟ้น พร้อมแคปชั่นว่า
“Happy Birthday ka my #sportsbuddy Wishing u the 555555 year of laughters and fun activities! #hyperpeeps" (แปลว่า สุขสันต์วันเกิดนะเพื่อนคู่หูเล่นกีฬาของฉัน ขอให้เป็นปีที่มีแต่เสียงหัวเราะ 55555 และกิจกรรมสนุกๆ เลยนะ #กลุ่มคนพลังล้นเหลือ)” ขณะที่ เจ ได้เข้าไปเมนต์ขอบคุณ พร้อมเรียกไฮโซแพร์ด้วยคำเดียวกันว่า sports buddy