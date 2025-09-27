“เจ เจตริน” ตอกกลับอย่างเดือด ชาวเน็ตแซะ “ปิ่น” เบี้ยวนัดเพราะเหม็นอะไรเน่าๆ! อย่าตัดสินชาวบ้านเหมือนไปนอนอยู่ใต้เตียง

กลายเป็นดรามาแบบงงๆ สำหรับนักร้องรุ่นใหญ่ “เจ เจตริน วรรธนะสิน” หลังลงรูปพร้อมหน้าพร้อมตาลูกๆ ไร้เงาอดีตภรรยา “ปิ่น เก็จมณี พิชัยรณรงค์สงคราม” ซึ่งเป็นการเลี้ยงส่งลูกชายคนเล็ก “เจ้าสมุทร” ไปเรียนต่อ โดยในแคปชั่นระบุว่าแม่ปิ่นเบี้ยวนัดเพราะง่วง แต่กลับมีคนเข้ามาแซะทำนองง่วงหรือเหม็นอะไรเน่าๆ ที่โต๊ะคนสมัยนี้หมดรักกันง่ายจัง
งานนี้ ทำ เจ เจตริน เข้าไปตอกกลับเดือด “คนสมัยนี้ใจร้ายจัง พูดจาไม่น่ารัก อย่าเสพข่าวตามเพจจนขาดสติ อย่าไปตัดสินเรื่องชาวบ้านเหมือนเราไปนอนใต้เตียงเขา ระวังจะต้องไปทานอาหารเม็ด”
อีกทั้งเจ้าตัวยังตอบอีกหลายๆ คอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจ ชื่นชมความอบอุ่นในครอบครัวที่แม้จะยุติบทบาทสามีภรรยากันไปแล้วก็ตาม