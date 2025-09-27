xs
“เจ เจตริน” ตอกกลับอย่างเดือด ชาวเน็ตแซะ “ปิ่น” เบี้ยวนัดเพราะเหม็นอะไรเน่าๆ! อย่าตัดสินชาวบ้านเหมือนไปนอนอยู่ใต้เตียง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นดรามาแบบงงๆ สำหรับนักร้องรุ่นใหญ่ “เจ เจตริน วรรธนะสิน” หลังลงรูปพร้อมหน้าพร้อมตาลูกๆ ไร้เงาอดีตภรรยา “ปิ่น เก็จมณี พิชัยรณรงค์สงคราม” ซึ่งเป็นการเลี้ยงส่งลูกชายคนเล็ก “เจ้าสมุทร” ไปเรียนต่อ โดยในแคปชั่นระบุว่าแม่ปิ่นเบี้ยวนัดเพราะง่วง แต่กลับมีคนเข้ามาแซะทำนองง่วงหรือเหม็นอะไรเน่าๆ ที่โต๊ะคนสมัยนี้หมดรักกันง่ายจัง 

งานนี้ ทำ เจ เจตริน เข้าไปตอกกลับเดือด “คนสมัยนี้ใจร้ายจัง พูดจาไม่น่ารัก อย่าเสพข่าวตามเพจจนขาดสติ อย่าไปตัดสินเรื่องชาวบ้านเหมือนเราไปนอนใต้เตียงเขา ระวังจะต้องไปทานอาหารเม็ด” 

อีกทั้งเจ้าตัวยังตอบอีกหลายๆ คอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจ ชื่นชมความอบอุ่นในครอบครัวที่แม้จะยุติบทบาทสามีภรรยากันไปแล้วก็ตาม






















