รวมไฮโซสายเอ็กซ์ตรีมทางน้ำ ชื่นชอบการเล่นกีฬาผาดโผน

การออกกำลังกายมีให้เลือกหลายประเภท ทั้งในร่ม กลางแจ้ง บนบก ในน้ำ และกลางอากาศ ซึ่งให้ความสนุกแตกต่างกันไป แถมยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ วันนี้เซเลบออนไลน์จะพามาตามดูเหล่าเซเลบริตีที่ชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมผจญภัยที่มีความเสี่ยงสูง มีให้เลือกเล่นมากมาย จึงต้องใช้ทักษะเฉพาะตัว ฝึกซ้อมบ่อยๆ จึงจะสามารถสนุกกับกีฬาประเภทนี้ได้
“เป๊ก-เศรณี ชาญวีรกูล” หนุ่มนักธุรกิจลูกชายเสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ คนใหม่ของไทย ผู้ที่ชอบเล่นกีฬาหลากหลาย นอกจากขับเครื่องบินเล็กได้แล้วการขับเจ็ตสกีก็ชื่นชอบมากด้วย
“พลตรี วินธัย สุวารี” หรือที่ใครมักเรียกท่านว่าเสธต๊อด หลังว่างเว้นจากการทำหน้าที่โฆษกกองทัพบก ท่านก็มักจะไปทำกิจกรรมแบบเอ็กซ์ตรีมตามประสาชายชาติทหาร ทั้งการขับเจ็ตสกี และการเล่นแพดเดิลบอร์ด
“หลวง-พสุ ลิปตพัลลภ” ลูกชายนักการเมืองและนักธุรกิจดัง “สุวัจน์ ลิปพัลลภ” หนุ่มหลวงชอบเล่นกีฬาที่ท้าทายความเร็ว อย่าง การแข่งรถ แถมยังชอบเล่นสกีและเวคเซิร์ฟ
“เต้-ภูริต ภิรมย์ภักดี” นักธุรกิจที่มีงานรัดตัว ว่างเมื่อไหร่ก็จะนัดแนะกลุ่มเพื่อนไปตะลุยทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่โปรดปราน แถมเวคเซิร์ฟยังเป็นกีฬาที่สนุกสุดท้าทาย
“จินนี่-จินตาภา กอวัฒนสกุล” สาวหวานที่ชอบการดำน้ำลึก เพื่อสำรวจโลกใต้ท้องทะเล อย่างอิสระเสรี แถมท้าทายความสามารถ
“คุณหญิงต้น-ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี” คุณแม่ลูกสามที่มักไปท่องเที่ยวและทำกิจกรรมกับก๊วนเพื่อนอยู่เสมอ ยิ่งกิจกรรมทางน้ำนี่ชอบสุดๆ อย่าง ขับเจ็ตสกีนี่คุณหญิงต้นมือวางอันดับหนึ่งเลยทีเดียว
“ตุ๊ย-นันทญา ภิรมย์ภักดี” เซเลบสาวสุดเซ็กซี่ลูกสาวคุณหญิงต้น ที่ชอบทะเลและทำกิจกรรมทางน้ำเป็นชีวิตจิตใจ ทั้งดำน้ำลึกชมสัตว์โลกใต้ทะเลแบบใกล้ชิด ยิ่งเร้าใจมากเธอยิ่งสนุก
“อีฟ-ทยา ทีปสุวรรณ” คุณแม่ลูกสามนักกิจกรรม ชอบเล่นกีฬาเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะ กีฬาผาดโผนทางน้ำ เธอจะทำได้ดีเลยทีเดียว
“แพร-ปาลาวี บุนนาค” ม่ายสาวลูกหนึ่ง ที่ยังชอบทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ และเพราะได้โค้ชดี สาวแพรจึงสามารถเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางน้ำได้อย่างมั่นใจ
“เจ-เจตริน วรรธนะสิน” พ่อม่ายลูกสาม ที่ยังคงมีพลังล้นเหลือ ยิ่งกิจกรรมท้าทายแบบเอ็กซ์ตรีมทางน้ำ หนุ่มเจเชี่ยวชาญถึงขั้นเป็นโค้ชฝึกให้ใครต่อใครมาแล้วหลายคน