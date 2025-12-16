xs
IW Serviced Office สำนักงานพร้อมใช้ เปิดตัวสาขาใหม่ ใจกลางสาทร ตอบโจทย์ความสะดวกครบครัน พร้อมภาพลักษณ์ทันสมัย น่าเชื่อถือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



IW Serviced Office เดินหน้าขยายพื้นที่ให้บริการ เปิดตัว “สำนักงานพร้อมใช้” แห่งใหม่ ณ อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 8 อย่างเป็นทางการ ตอบโจทย์คนทำงานรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ และองค์กรที่มองหาพื้นที่สำนักงานที่ครบครัน เดินทางสะดวก ด้วยภาพลักษณ์ทันสมัย สะท้อนความเป็นมืออาชีพ ในย่านธุรกิจสำคัญ พร้อมเปิดโปรโมชั่นพิเศษ ชวนผู้สนใจทดลองใช้บริการฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้น ม.ค. 2569

IW Serviced Office หรือ ไอดับเบิ้ลยู เซอร์วิส ออฟฟิศ ที่ อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 8 ได้รับการจัดสรรอย่างลงตัว พร้อมรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสำเร็จรูปพร้อมใช้ รองรับตั้งแต่ 1 ที่นั่ง ไปจนถึงทุกขนาด สามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-suit) พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตั้งแต่ห้องประชุม พื้นที่ส่วนกลางที่รองรับกิจกรรมได้หลากหลาย รวมถึงให้บริการ Co-Working Space
ทุกพื้นที่ของ IW Serviced Office ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้งานของธุรกิจยุคใหม่อย่างเหมาะสม ด้วยการตกแต่งที่ประณีต พื้นที่ใช้งานและเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งทำพิเศษ เพื่อสะท้อนความอบอุ่น เรียบหรู น่าเชื่อถือ พร้อมองค์ประกอบต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและความทันสมัยให้กับบรรยากาศโดยรวม โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางถูกออกแบบด้วยผนังกระจกแบบเปิดโล่ง ช่วยให้แสงธรรมชาติส่องถึงอย่างทั่วถึง พร้อมทัศนียภาพที่โดดเด่นใจกลางสาทร ช่วยเสริมบรรยากาศที่โปร่งสบาย เหมาะสำหรับการทำงานและการสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยความมุ่งมั่นให้ลูกค้าทุกท่านได้รับบริการสำนักงานแบบมืออาชีพครบวงจร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน และยกระดับภาพลักษณ์ทางธุรกิจ อาทิ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการทำความสะอาดประจำวัน และเลขานุการมืออาชีพที่คอยให้ความช่วยเหลือ

คุณเขต หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ผู้บริหาร IW Serviced Office กล่าวว่า การเปิดตัวสาขาใหม่ในครั้งนี้ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการเป็นพาร์ทเนอร์ด้านพื้นที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรทุกขนาดทั้งไทยและต่างชาติ เราเห็นเทรนด์ที่ชัดเจนว่าบริษัทชั้นนำต้องการสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือใจกลางย่านธุรกิจ (CBD) และต้องการความคล่องตัวในการบริหารทีมงานอีกด้วย ซึ่ง IW Serviced Office มุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการสำนักงานคุณภาพระดับพรีเมียมใจกลางเมืองที่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจยุคใหม่ ทั้งในด้านความยืดหยุ่น ความสะดวกสบาย และความคุ้มค่าอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้เช่าสามารถเริ่มต้นการทำงาน สามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจของท่านได้อย่างเต็มที่
นอกจากบริการที่ยอดเยี่ยมแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับ “ทำเลที่ตั้ง” ซึ่งล้วนตั้งอยู่ในย่านธุรกิจสำคัญใจกลางกรุงเทพฯ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS เดินทางสะดวก ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและสามารถโฟกัสกับธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 4 สาขา ได้แก่ พร้อมพงษ์ ชั้น 20 อาคารสมัชชาวาณิช 2, สุขุมวิท (นานา) ชั้น 23 อาคารทู แปซิฟิค เพลส 142 ถนนสุขุมวิท และสาทร ชั้น 15 อาคารสาธรธานี 1 และล่าสุดคือที่สาทร ชั้น 8 อาคารสาธรธานี 1 นี้

สำหรับผู้สนใจสำนักงานออฟฟิศให้เช่าแบบครบวงจรระดับพรีเมียมใจกลางย่านธุรกิจ (CBD) สาทร สามารถ เข้ามาทดลองใช้บริการได้ฟรี ติดต่อนัดหมายการเยี่ยมชมพื้นที่ใหม่ อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 8 พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ ได้ที่โทร 062 921 5380 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @iwoffice และทางเวบไซต์ www.iwoffice.com










