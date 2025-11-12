แอสคอทท์ ประเทศไทย กวาด 3 รางวัลใหญ่จากเวที World Travel Awards 2025

แอสคอทท์ ประเทศไทย (แอสคอทท์) เดินหน้าสร้างชื่อเสียงหลังคว้า 3 รางวัลอันทรงเกียรติจากเวที World Travel Awards 2025 ได้แก่
•รางวัล Thailand’s Leading Serviced Apartment Brand สำหรับ แอสคอทท์
•รางวัล Thailand’s Leading Hotel Residences สำหรับ ซัมเมอร์เซ็ท พระราม 9 กรุงเทพฯ
•รางวัล Thailand’s Leading Serviced Apartments สำหรับ แอสคอทท์ สาทร กรุงเทพฯ
รางวัลทั้งสามนี้นับเป็นการยืนยันถึงความเป็นเลิศด้านมาตรฐานการบริการและคุณภาพของที่พักในเครือแอสคอทท์ ที่ครองความเป็นผู้นำในตลาดเซอร์วิสเรสซิเดนซ์มายาวนาน อีกทั้งยังสะท้อนภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ ทั้งในสายตาของลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมด้านการตลาด เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค
คุณคณิต แสงมุกดา ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและลาว แอสคอทท์ กล่าวว่า “การได้รับรางวัลจาก World Travel Awards ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับเรา เพราะไม่เพียงสะท้อนถึงความทุ่มเทของทีมงานทุกคนในการมอบประสบการณ์การเข้าพักที่ยอดเยี่ยม แต่ยังตอกย้ำตำแหน่งของแอสคอทท์ในฐานะผู้นำด้านเซอร์วิสเรสซิเดนซ์ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก”
ภายใต้แบรนด์แอสคอทท์ในประเทศไทย มีเซอร์วิสเรสซิเดนซ์ระดับชั้นนำหลายแห่งที่ได้รับความนิยมจากทั้งนักธุรกิจและนักเดินทางระยะยาว อาทิ แอสคอทท์ สาทร กรุงเทพฯ เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ภายใต้แบรนด์แอสคอทท์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน ด้วยการบริการเหนือระดับและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในย่านสาทร หรือ แอสคอทท์ เอ็มบาสซี่ สาทร กรุงเทพฯ ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ร่วมสมัย ผสานความหรูหรากับบริการมาตรฐานสากลในทำเลศักยภาพใจกลางสาทร ใกล้สถานทูตและย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ และ แอสคอทท์ ทองหล่อ กรุงเทพฯ ที่พักหรูใจกลางย่านทองหล่อ แวดล้อมด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และจุดหมายไลฟ์สไตล์ของคนเมืองรุ่นใหม่
ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมและพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย แอสคอทท์ ประเทศไทย ยังคงตอกย้ำมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางยุคใหม่ที่มองหาความสะดวกสบาย ควบคู่กับประสบการณ์การพักอาศัยที่มีเอกลักษณ์และมีความหมาย โดยในปัจจุบัน แอสคอทท์ ในประเทศไทยมีแบรนด์ในเครือครอบคลุมตั้งแต่ระดับลักชัวรี่ ไลฟ์สไตล์ โคลิฟวิ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับการเข้าพักทั้งระยะสั้นและระยะยาว อาทิ Ascott, Somerset, Citadines, lyf, Oakwood, The Crest Collection และ Preference ซึ่งแต่ละแบรนด์ต่างนำเสนอเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายใต้มาตรฐานเดียวกันของแอสคอทท์ พร้อมมอบประสบการณ์การเข้าพักอันเหนือระดับให้แก่แขกผู้เข้าพัก