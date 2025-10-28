ซี.อี.เอส. ร่วมกับ มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี และ กลุ่มพูลผล สานต่อพันธกิจ CSR มอบอาคารเรียน “พี่ให้น้อง” โรงเรียนบ้านทุ่งทอง จังหวัดลพบุรี ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเยาวชนไทย

เพราะเชื่อว่าการให้ที่งดงามที่สุด คือการส่งต่อโอกาสให้เยาวชนได้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด บริษัทชั้นนำในธุรกิจก่อสร้าง ภายใต้กลุ่มพูลผล จึงร่วมกับ มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี และกลุ่มพูลผล สานต่อพันธกิจแห่งการให้และตอบแทนสังคม ด้วยโครงการก่อสร้างอาคารเรียน “พี่ให้น้อง” โรงเรียนบ้านทุ่งทอง จังหวัดลพบุรี เพื่อเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนได้มีสถานที่เรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้อย่างเต็มที่ พร้อมสานต่อเจตนารมณ์แห่งความยั่งยืนขององค์กร
โดยโรงเรียนบ้านทุ่งทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ รวมถึงอาคารเรียนที่มีอยู่เป็นอาคารไม้ที่ไม่สามารถใช้งานได้และกำลังจะถูกรื้อถอน ทำให้ไม่มีอาคารเรียนที่เหมาะสมให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด มองเห็นถึงความจำเป็นต้องมีอาคารเรียนที่ดี จึงร่วมกับ มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี และ กลุ่มพูลผล ดำเนินโครงการก่อสร้าง อาคารเรียน “พี่ให้น้อง” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น จำนวน 3 ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 192 ตารางเมตร เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่เรียนที่มั่นคง ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยระหว่างการก่อสร้างมีตัวแทนพนักงานบริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด และกลุ่มพูลผล อาสาร่วมสร้างอาคารเรียนฯ หลังนี้กว่า 200 คน แบ่งเป็น ทีมก่ออิฐ ทีมทาสีอาคาร ทีมสนามเด็กเล่น-ป้าย รั้วโรงเรียน ทีมครัว-น้ำดื่ม และทีมสนับสนุน ที่ต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้น้องๆ แม้แดดจะแรง แต่พลังใจของจิตอาสาเราแรงกว่า!
ปัจจุบันอาคารเรียน “พี่ให้น้อง” โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างมูลค่ารวมกว่า 1,595,000 บาท และได้จัดพิธีส่งมอบไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา โดยมี คุณดนัยธนิต พิศาลบุตร กรรมการผู้จัดการกลุ่มพูลผล และกรรมการมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี, คุณอนุชิต หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด และ คุณสายใจ เจศรีชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัด ร่วมส่งมอบอาคารเรียนพร้อมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพูลผลให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งทอง ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งทอง และผู้ปกครองนักเรียน ที่มาร่วมรับมอบพร้อมรอยยิ้มแห่งความปลื้มปีติ
ในการนี้ คุณอนุชิต หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด เผยถึงความตั้งใจเบื้องหลังโครงการก่อสร้างอาคารเรียน “พี่ให้น้อง” ว่า “ซี.อี.เอส. และกลุ่มพูลผล เชื่อว่าการศึกษาคือรากฐานของความยั่งยืน เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำทางชีวิตของเด็ก ๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการศึกษาที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เราจึงตั้งใจที่จะจุดประกายอนาคตทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างโรงเรียนบ้านทุ่งทอง ด้วยการมอบอาคารเรียน ‘พี่ให้น้อง’ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่าง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาคารเรียนหลังนี้จะมีส่วนในการผลักดันให้พวกเขาก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าในวันข้างหน้า อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของซี.อี.เอส. และกลุ่มพูลผล ที่ได้มีส่วนร่วมเล็ก ๆ ในการสร้างพื้นฐานและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย”
ด้าน นางอัมภา ไทยจำนงค์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทอง กล่าวว่า “โรงเรียนบ้านทุ่งทองและชุมชนบ้านทุ่งทอง ขอขอบคุณ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด, มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี และกลุ่มพูลผล ที่มอบอาคารเรียน ‘พี่ให้น้อง’ แก่โรงเรียนและชุมชนของเรา เพราะหากไม่มีอาคารเรียนแห่งใหม่นี้ เด็กนักเรียนเกือบ 100 ชีวิตอาจต้องย้ายไปเรียนที่วัด หรือย้ายไปเรียนยังโรงเรียนใกล้เคียงอื่น เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีอาคารที่สามารถใช้งานได้ในการเรียนการสอน อาคารเรียนหลังนี้ไม่เพียงจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ มีความมุ่งมั่น ความพยายาม และความหวัง ที่จะศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตัวเอง เพื่อนำความรู้ไปเป็นกุญแจสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาและครอบครัวให้ดีขึ้นในอนาคตด้วย”
ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ โดยมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารเรียน “พี่ให้น้อง” โรงเรียนบ้านทุ่งทอง จังหวัดลพบุรี ในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนวิสัยทัศน์ด้านนี้ของบริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้อย่างชัดเจน ในการใช้ความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างและออกแบบอาคารทุกประเภท มาออกแบบและก่อสร้างอาคารเรียนที่มีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง และสวยงาม เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็ก ๆ และตอกย้ำภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ในฐานะองค์กรที่พร้อมจะตอบแทนสังคม มอบโอกาสให้กับผู้ขาดแคลน และส่งต่อแรงบันดาลใจให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนรู้ เติบโต สร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง