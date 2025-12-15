เริ่มเข้าพื้นที่! ทช.ลุยสร้างทางต่างระดับสาย ชน.1014 ข้าม ทล.32 "ชัยนาท"คาดเสร็จปี 71

ทช.เริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างทางต่างระดับ ถนนสาย ชน.1014 ข้าม ทล.32 อ. มโนรมย์ จ.ชัยนาท คาดเสร็จปี 71 ลดอุบัติเหตุ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมภาคกลางตอนบน พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้รับจากได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ 5 ตำบล ในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท บริเวณจุดข้าม ทล.32 บริเวณช่วง กม.ที่ 145 + กม.ที่ 146 ซึ่งตัดกับถนนทางหลวงชนบทสาย ชน.1014 และชน.4024 เนื่องจากบริเวณนี้มีการจราจรเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การเดินทางเป็นไปด้วยความล่าช้า และมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนทางหลวงชนบทสาย ชน.1014 ข้าม ทล.32 อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง สะพานคานอัดแรงรูปกล่องหล่อสำเร็จ ความยาวรวม 399 เมตร ถนนเชิงลาด โดยสะพานจะรองรับการจราจรของรถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตชนิด Polymer Modified Asphalt (PMA) มีถนนต่อเชื่อมความยาวรวม 1.450 กิโลเมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.25 เมตร รองรับการจราจรของรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 299.880 ล้านบาท
นอกจากนี้ ทช. ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้ทำการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายลดความเร็ว ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ สิ่งอำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงให้มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ทช. จะรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะต่อไป