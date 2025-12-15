xs
xsm
sm
md
lg

เริ่มเข้าพื้นที่! ทช.ลุยสร้างทางต่างระดับสาย ชน.1014 ข้าม ทล.32 "ชัยนาท"คาดเสร็จปี 71

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทช.เริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างทางต่างระดับ ถนนสาย ชน.1014 ข้าม ทล.32 อ. มโนรมย์ จ.ชัยนาท คาดเสร็จปี 71 ลดอุบัติเหตุ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมภาคกลางตอนบน พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้รับจากได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ 5 ตำบล ในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท บริเวณจุดข้าม ทล.32 บริเวณช่วง กม.ที่ 145 + กม.ที่ 146 ซึ่งตัดกับถนนทางหลวงชนบทสาย ชน.1014 และชน.4024 เนื่องจากบริเวณนี้มีการจราจรเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การเดินทางเป็นไปด้วยความล่าช้า และมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนทางหลวงชนบทสาย ชน.1014 ข้าม ทล.32 อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง สะพานคานอัดแรงรูปกล่องหล่อสำเร็จ ความยาวรวม 399 เมตร ถนนเชิงลาด โดยสะพานจะรองรับการจราจรของรถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตชนิด Polymer Modified Asphalt (PMA) มีถนนต่อเชื่อมความยาวรวม 1.450 กิโลเมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.25 เมตร รองรับการจราจรของรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 299.880 ล้านบาท


นอกจากนี้ ทช. ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้ทำการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายลดความเร็ว ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ สิ่งอำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงให้มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ทช. จะรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะต่อไป







เริ่มเข้าพื้นที่! ทช.ลุยสร้างทางต่างระดับสาย ชน.1014 ข้าม ทล.32 "ชัยนาท"คาดเสร็จปี 71
เริ่มเข้าพื้นที่! ทช.ลุยสร้างทางต่างระดับสาย ชน.1014 ข้าม ทล.32 "ชัยนาท"คาดเสร็จปี 71
เริ่มเข้าพื้นที่! ทช.ลุยสร้างทางต่างระดับสาย ชน.1014 ข้าม ทล.32 "ชัยนาท"คาดเสร็จปี 71
เริ่มเข้าพื้นที่! ทช.ลุยสร้างทางต่างระดับสาย ชน.1014 ข้าม ทล.32 "ชัยนาท"คาดเสร็จปี 71
เริ่มเข้าพื้นที่! ทช.ลุยสร้างทางต่างระดับสาย ชน.1014 ข้าม ทล.32 "ชัยนาท"คาดเสร็จปี 71
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น