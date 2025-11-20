ใกล้เสร็จแล้ว! ถนนเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน-สะพานมิตรภาพ 3 “นครพนม” คาดเปิดต้นปี 69 หนุนการค้าชายแดน

กรมทางหลวงชนบทเผยก่อสร้างถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน-ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดน บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 จ.นครพนม ระยะทาง 23 กม. งบ 949 ล้านบาท คืบหน้ากว่า 90% คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ต้นปี 2569 เพิ่มศักยภาพภาคการคมนาคมขนส่งไทย-ลาว หนุนเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 ถนนเชื่อม ทล.212 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ว่า ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างผิวจราจรส่วนที่เหลืออีกเล็กน้อย และอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ในช่วงต้นปี 2569
ซี่งจะเพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างท่าอากาศยานนครพนมกับสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ทั้งยังเป็นการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดนครพนม ยกระดับการเดินทางให้เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนช่วยรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ทช.ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นระยะทางรวม 23.102 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 949 ล้านบาท ซึ่งแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
- ตอนที่ 1 ก่อสร้างถนนใหม่ เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ บริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 16+531 รวมระยะทาง 16.531 กิโลเมตร
- ตอนที่ 2 ก่อสร้างถนนใหม่ เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ บริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 6+571 รวมระยะทาง 6.571 กิโลเมตร
ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทช.ได้ทำการติดตั้งสิ่งอำนวยความปลอดภัยต่างๆ ทั้งป้ายเตือนก่อสร้าง และติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงการเพิ่มรอบรดน้ำในบริเวณโครงการก่อสร้างเพื่อลดฝุ่นละออง ลดมลภาวะทางอากาศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และพร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว ทช.จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอีกครั้งต่อไป