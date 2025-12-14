รฟม.เปิดฟังความเห็นร่าง พ.ร.ฎ. เตรียมสร้างรถไฟฟ้า หาดใหญ่

รฟม. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลา วันที่ 13 – 28 ธันวาคม 2568
ตามที่ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ได้มีมติมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ถูกต้องตามขั้นตอนต่อไป
เพื่อให้ รฟม. สามารถดำเนินการกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาได้ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 รฟม. จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลา ซึ่งจะรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในระหว่างวันที่ 13 - 28 ธันวาคม 2568 โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลและแสดงความคิดได้ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (http://www.law.go.th) และเว็บไซต์ของ รฟม. (http://www.mrta.co.th)
รฟม. จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว เพื่อ รฟม. จะได้รวบรวมความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอตราร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาต่อไป ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044
“องค์กรชั้นนําในการขับเคลื่อนระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน”