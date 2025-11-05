xs
กรมการปกครองแนะ โหลดแอป “ThaID” ใช้ยืนยันตัวตนดิจิทัลได้ ไม่ต้องพกบัตรจริงตลอดเวลา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaID” เพื่อใช้เป็นหลักฐานการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (Digital ID) แทนการพกบัตรประชาชนจริง พร้อมระบบตรวจสอบใบหน้าอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้บริการภาครัฐ

วันนี้ (5 พ.ย.) เพจ “กรมการปกครอง fanpage” โพสต์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) ซึ่งเป็นระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลที่พัฒนาโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID) รวมถึงมีระบบเทียบภาพใบหน้า (Face Verification System) สำหรับใช้บริการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้อย่างสะดวก

เมื่อประชาชนต้องทำธุรกรรมหรือติดต่อราชการที่จำเป็นต้องแสดงตัวตน เช่น การลงทะเบียนสมรส การขอเอกสารทางราชการ หรือการทำธุรกรรมออนไลน์ ก็สามารถใช้แอป ThaID เพื่อยืนยันตัวตนได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องพกบัตรประชาชนตัวจริงตลอดเวลา ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอป ThaID ได้ฟรีทั้งในระบบ Android และ iOS เพียงค้นหาคำว่า “ThaID” บน App Store หรือ Play Store



