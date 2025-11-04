ทบ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน "วัดชิโนรสารามวรวิหาร" รวมเงินบุญกว่า 5.4 ล.

วันนี้ (4 พ.ย.68) พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปี 2568 ที่วัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พระราชปัญญารังษี เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ และเจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พิธีดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบไตรมาสตามพระธรรมวินัย เพื่อให้ได้รับอานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมณธรรม ตลอดจนเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สนับสนุนการบูรณะและพัฒนาศาสนสถานของวัดให้มีความมั่นคงและสง่างาม เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในโอกาสต่างๆ โดยมีพุทธศาสนิกชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนกับกองทัพบก รวมยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น 5,444,845.92 บาท
