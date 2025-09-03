สะพัดตีกลับ! หนังสือทูลเกล้าฯ ยุบสภา ไม่ทำตามระเบียบ-กฤษฎีกาแย้งไร้อำนาจ "ภูมิธรรม" ทราบแล้ว

สะพัดตีกลับ! หนังสือทูลเกล้าฯ ยุบสภา หลังไม่ทำตามระเบียบ-กฤษฎีกาแย้งไร้อำนาจ ขณะที่เลขาธิการ ครม. แจ้ง “ภูมิธรรม” รับทราบแล้ว
วันนี้ (3ก.ย.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าหลังจากที่นายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา
ปรากฏว่าวันนี้ (3ก.ย.) สำนักองคมนตรี ในฐานะหน่วยงานกลั่นกรองหนังสือและถวายความเห็นประกอบกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย และทรงลงพระปรมาภิไธย ได้ส่งคืนร่างพระราชกฤษฎีกากลับมาให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีหนังสือนำส่งกลับคืนมาระบุว่า การกราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ไม่เป็นไปตามระเบียบการนำเสนอเพื่อขอพระมหากรุณา เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีปัญหาข้อขัดแย้งว่ากระทำได้หรือไม่ ประกอบกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ทำความเห็นประกอบว่า รัฐบาลรักษาการ ไม่สามารถกราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ ได้ จึงไม่สามารถกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ได้
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำรายงานให้นายภูมิธรรม ในฐานะผู้กราบบังคมทูล ทราบแล้ว โดยนำเสนอหนังสือของสำนักองคมนตรี ไปให้ทราบด้วย