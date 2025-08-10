“จิราพร” มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย-ชรบ. อ.พนมดงรัก สุรินทร์ ยันรัฐบาลเยียวยาเต็มที่

รมต.สำนักนายกฯ มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย-ชรบ. อ.พนมดงรัก จ. สุรินทร์ พร้อมย้ำรัฐบาลเตรียมมาตรการเยียวยาเต็มที่
วานนี้ (9 สิงหาคม 2568) เวลา 15.00 น. นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะและมอบถุงยังชีพแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และประชาชนผู้ประสบภัยสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ศาลาประจำหมู่บ้านละเอาะ หมู่ 4 ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และคณะผู้บริหารจังหวัดสุรินทร์ร่วมด้วย
นางสาวจิราพร กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกภาคส่วน แม้ช่วงหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน อีกทั้งเร่งดำเนินมาตรการในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกด้าน อย่างเช่นในวันนี้ นายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงตัวดิฉัน ได้มาส่งพี่น้องประชาชนจากศูนย์พักพิงชั่วคราวกลับไปยังที่พักอาศัย ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความตึงเครียดต่าง ๆ ที่ เริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดี ขณะที่รัฐบาลได้เตรียมมาตรการเยียวยาต่างๆ เช่นการพักชำระค่าไฟเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ในพื้นที่ประสบเหตุ การเพิ่มเงินให้แก่ ชรบ. การดูแลสภาพกายและใจแก่ผู้ประสบภัย และการดูแลเรื่องจัดหาอาชีพ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะเร่งดำเนินการเพื่อเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกด้าน
โอกาสนี้ นางสาวจิราพร ได้มอบถุงยังชีพแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 15 คน และประชาชนผู้ประสบภัย 60 ครัวเรือน