ครม.อนุมัติร่างพ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่ 31 ต.ค. 68

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. .... (ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2568)
วันนี้ (7 ตุลาคม 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. .... (ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2568) ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอและให้ดำเนินการต่อไปได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติให้ในปีหนึ่ง มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือ วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปีครั้งที่หนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองให้เป็นไปตามที่ สภาผู้แทนราษฎรกำหนด และเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2566 กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม2566 และสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคม เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว ดังนั้น ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีวันเปิดและวันปิดสมัยประชุม ดังนี้
สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง
ปีที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2566 – 30 ตุลาคม 2566
ปีที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2567 – 30 ตุลาคม 2567
ปีที่ 3 - 3 กรกฎาคม 2568 – 30 ตุลาคม 2568
ปีที่ 4 - 3 กรกฎาคม 2569 – 30 ตุลาคม 2569
สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง
ปีที่ 1 -12 ธันวาคม 2566 – 9 เมษายน 2567
ปีที่ 2 - 12 ธันวาคม 2567 – 10 เมษายน 2568
ปีที่ 3 - 12 ธันวาคม 2568 – 10 เมษายน 2569
ปีที่ 4 - 12 ธันวาคม 2569 – 10 เมษายน 2570
โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม สามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2568 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2568 บัดนี้ จะสิ้นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 สมควรที่จะกำหนดให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2568