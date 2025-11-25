ไม่มีวิสามัญ ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 12 ธ.ค.2568

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. .... (ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568)
วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. .... (ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568) ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. .... เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ในวันที่ 12 ธันวาคม โดยการเรียกประชุม ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2568 กำหนดให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งสำหรับปี พ.ศ. 2568 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ดังนั้น สมควรที่จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองสำหรับปี พ.ศ. 2568 ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568
สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง
ปีที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2566 - 30 ตุลาคม 2566
ปีที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2567 - 30 ตุลาคม 2567
ปีที่ 3 - 3 กรกฎาคม 2568 - 30 ตุลาคม 2568
ปีที่ 4 - 3 กรกฎาคม 2569 - 30 ตุลาคม 2569
สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง
ปีที่ 1 - 12 ธันวาคม 2566 - 9 เมษายน 2567
ปีที่ 2 - 12 ธันวาคม 2567 - 10 เมษายน 2568
ปีที่ 3 - 12 ธันวาคม 2568 - 10 เมษายน 2569
ปีที่ 4 - 12 ธันวาคม 2569 - 10 เมษายน 2570