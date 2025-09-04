"ภูมิธรรม"ย้ำทางเลือกโหวต"ชัยเกษม"เป็นนายกฯ ยุบสภาทันที

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ยืนยันถึงการทูลเกล้าฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภา ว่า เป็นไปตามที่ได้โพสต์ข้อความไปก่อนหน้านี้ ที่ได้ยื่นตอนเย็นเมื่อวันที่ 2 กันยายน หลังจากนั้นได้รับการประสานงานกลับมา ว่ามีประเด็นที่ยังไม่มีข้อยุติ คือเรื่องรองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี จะมีอำนาจยื่นเรื่องนี้ได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ได้รับกลับมาพิจารณา และยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมด ขณะนี้ได้รับเรื่องกลับมาทั้งหมดแล้ว และยืนยันว่าเจตนารมณ์ที่ทูลเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภา ทราบดีว่าเป็นพระราชอำนาจ ก็คือต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชน โดยจะแก้และยุติปัญหาที่เป็นอยู่ พร้อมยืนยันอีกครั้งว่า อยากเห็นกระบวนการประชาธิปไตยเดินหน้าไป และมีการเสนอชื่อนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนพรรคการเมืองที่จะโหวตก็ถือเป็นเอกสิทธิ และเมื่อโหวตสิ่งไหนไปก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย ยืนยันว่า ถ้านายชัยเกษม ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้เลือกจากสภาอีกครั้งหนึ่ง จะดำเนินการยุบสภาทันที ไม่ต้องรอ 4 เดือน เพื่อให้กระบวนการประชาธิปไตยเดินหน้าไปและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ เป็นจุดยืนที่ชัดเจน ตนเองได้พูดคุยกับนายชัยเกษมเรียบร้อยแล้ว