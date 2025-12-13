ประกันรถยนต์ 2+ เลือกซื้อกับที่ไหนดีให้คุ้มค่ากับคุณมากที่สุด?

สำหรับคนที่ไม่ได้ขับรถใหม่ หรือมีประสบการณ์ขับรถมาบ้างแล้ว ประกันรถยนต์ 2+ เป็นหนึ่งในรูปแบบของประกันรถยนต์ที่ตอบโจทย์และน่าสนใจอย่างมาก ทั้งในด้านของราคาค่าเบี้ยประกัน และความคุ้มค่าโดยรวมที่เหมาะสม
โดยในปัจจุบันก็มีประกันรถยนต์จากแบรนด์ต่าง ๆ มากมาย ที่นำเสนอตัวเลือกนี้ให้เราสามารถใช้บริการได้ ซึ่งในวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับประกันรถยนต์ชั้น 2+ ว่าคืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง และมีราคาเท่าไหร่ไปพร้อม ๆ กัน
ประกันรถยนต์ 2+ บริษัทไหนดี ที่น่าสนใจและคุ้มค่าที่สุด
ประกันรถยนต์ 2+ มีตัวเลือกที่ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรในปัจจุบัน ด้วยจุดเด่นที่การเน้นความคุ้มครองที่คุ้มค่าสำหรับคนที่มีประสบการณ์การขับขี่มาบ้างแล้ว ซึ่งหากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์กลุ่มประกัน 2 พลัสที่น่าสนใจ เราขอแนะนำตัวเลือกบริษัทประกันให้กับคุณดังต่อไปนี้
ประกันรถยนต์ 2+ วิริยะประกันภัย
ประกันรถยนต์ 2+ จากวิริยะประกันภัย มีความคุ้มครองหลักครบตามมาตรฐาน และมีราคาที่จับต้องได้กับคนหลายกลุ่ม ทั้งการคุ้มครองการซ่อมรถเมื่อชนกับยานพาหนะบนถนน ครอบคลุมรถหาย ไฟไหม้ และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เหมาะกับผู้ขับที่อยากได้ความอุ่นใจเกินพื้นฐาน โดยไม่ต้องขยับไปชั้น 1 ทั้งยังมีทางเลือกเงื่อนไขความรับผิด รวมถึงวงเงินที่ยืดหยุ่นตามรุ่นรถและทุนประกันของคุณอีกด้วย
ประกันรถยนต์ 2+ คุ้มภัยโตเกียวประกันภัย
แพ็กเกจประกันรถยนต์ชั้น 2+ ของโตเกียวมารีนจะโดดเด่นที่ความชัดเจนของความคุ้มครอง ซึ่งจะคุ้มครองการซ่อมรถเราเมื่อรถชนรถ คุ้มครองรถหายและไฟไหม้ และการดูแลบุคคลภายนอก แต่สามารถเพิ่ม PA ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าประกันตัวผู้ขับได้
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกแบบมีหรือไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก เพื่อบริหารเบี้ยตามงบได้อย่างยืดหยุ่นด้วยเช่นกัน
ประกันรถยนต์ 2+ ไทยวิวัฒน์ประกันภัย
ประกันรถยนต์แบบ 2+ จากไทยวิวัฒน์ เป็นตัวเลือก ที่สามารถใช้งานในลักษณะประกันรถเปิด-ปิดได้ ช่วยให้สามารถคุมค่าเบี้ยตามการใช้งานจริง ตอบโจทย์คนที่ขับรถไม่บ่อย หรือมีรถหลายคัน
โดยความคุ้มครองหลักของประกันรถยนต์ 2+ ไทยวิวัฒน์จะรวมถึงกรณีที่รถชนรถ รถหาย ไฟไหม้ และความคุ้มครองบุคคลภายนอก โดยสามารถใช้งานคู่กับแอปเพื่อแจ้งเหตุ และติดตามงานบริการได้สะดวกด้วยในเวลาเดียวกัน
ประกันรถยนต์ 2+ มีราคาเท่าไหร่บ้าง?
ประกันรถยนต์ 2+ ของแต่ละรายจะมีราคาแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความคุ้มครองของผู้ให้บริการ ซึ่งหากคุณต้องการซื้อประกันให้สะดวก เราขอแนะนำให้ลองซื้อกับ SILKSPAN ช่องทางซื้อประกันภัยรถยนต์ ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสูง โดยราคาของประกันรถยนต์ชั้น 2+ จาก SILKSPAN จะมีราคาเริ่มตั้งตั้งแต่ 6,000 บาท ถึง 9,000 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับอายุของรถ รุ่นรถ และทุนประกันที่แตกต่างกันออกไปสำหรับแต่ละคน
ประกันรถยนต์ 2+ ครอบคลุมความเสียหายเรื่องอะไรบ้าง?
ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ 2+ จะใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 แต่จะแตกต่างกันเล็กน้อยในด้านรายละเอียดความคุ้มครอง ซึ่งสำหรับประกันชั้น 2+ จะมีรายละเอียดการคุ้มครองความเสียหาย ดังนี้
• ความเสียหายต่อตัวรถ เฉพาะกรณีรถชนรถ
• รถสูญหาย โจรกรรม และไฟไหม้
• ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
• อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และค่ารักษาพยาบาล
• ประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา
• กระจกและชิ้นส่วนเฉพาะจากเหตุชนรถ
• บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ก่อนซื้อประกันรถยนต์ 2+ มีข้อควรรู้อะไรบ้าง?
ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกันรถยนต์ 2+ มีรายละเอียดบางส่วนที่ควรเรียนรู้และทำความเข้าใจ ซึ่งหลัก ๆ จะประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
• เข้าใจขอบเขตความคุ้มครองของประกัน 2+ ให้ชัดเจน : ประกันชั้น 2+ จะคุ้มครองรถเราเมื่อชนกับยานพาหนะที่มีคู่กรณี ไฟไหม้ และโจรกรรมเป็นหลัก
• ศึกษาข้อยกเว้นที่สำคัญเสมอ : เมาแล้วขับ ไม่มีใบขับขี่ แข่งรถ ใช้ผิดประเภท หรือบางพื้นที่ใช้งานอาจไม่คุ้มครองในเงื่อนไขประกัน
• เปรียบเทียบประกัน 3-5 แผนก่อนตัดสินใจ : เปรียบเทียบทุนประกัน วงเงินรับผิดบุคคลภายนอก ภัยธรรมชาติ ประเภทซ่อม และส่วนอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับเบี้ยรวมภาษีให้ชัดเจน
• ตั้งทุนประกันให้ใกล้กับราคาตลาดรถ : การตั้งทุนประกันต่ำไปอาจทำให้ไม่ครอบคลุมการเคลมส่วนใหญ่ หรือหากตั้งสูงเกินไปก็อาจทำให้เสียเบี้ยเกินจำเป็นได้ด้วยเช่นกัน
เปรียบเทียบประกันรถยนต์ 2+ กับ SILKSPAN ตัวช่วยให้คุณพบเจอกับประกันที่คุ้มค่า
หลังจากที่ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าประกันรถยนต์ 2+ คืออะไร ราคาเท่าไหร่ และคุ้มครองอะไรบ้างไป หากคุณต้องการตัดสินใจเลือกซื้อประกัน ขอแนะนำให้ลองเลือกซื้อกับ SILKSPAN ที่มีตัวเลือกประกันรถยนต์ 2+ มากมาย ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย รวมไปถึงยังมีระบบที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า ช่วยตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการเลือกซื้อ ซึ่งล้วนแล้วแต่ช่วยให้คนที่ต้องการซื้อประกัน สามารถพบเจอกับตัวเลือกที่ดีที่สุดได้ด้วยกันทั้งสิ้น
