เออร์โกประกันภัย ประกันรถยนต์ชั้นนำ คุ้มครองอย่างครอบคลุม

เออร์โกประกันภัย บริการประทับใจ ให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุม
การขับขี่บนท้องถนนเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน จึงทำให้การทำประกันรถยนต์กับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งเออร์โกประกันภัยผู้นำด้านประกันภัยจากประเทศเยอรมนี กำลังเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากผู้ขับขี่ในทุกระดับ ด้วยจุดเด่นความมั่นคงทางการเงินในระดับดีเยี่ยม หากคุณอยากรู้ว่าประกันรถยนต์จากเออร์โกประกันภัยดีไหม? และเออร์โกประกันภัยแจ้งเคลมได้อย่างไรบ้าง มาหาคำตอบพร้อมกันได้ในบทความนี้
เออร์โกประกันภัย มีที่มาในการทำธุรกิจอย่างรไ?
เออร์โกประกันภัย (ERGO Insurance (Thailand) Public Company Limited) คือบริษัทประกันชั้นนำจากประเทศเยอรมนี ดำเนินธุรกิจครั้งแรกในปี ค.ศ. 1993 โดย ERGO เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Munich Re ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกด้านประกันภัย และมีระบบบริหารความเสี่ยงชั้นยอด ทำให้เออร์โกประกันภัยมีความมั่นคงทางการเงินในระดับต้น ๆ ของตลาดประกันรถยนต์
บริษัท เออร์โกประกันภัย ได้เริ่มต้นเส้นทางธุรกิจในประเทศไทยด้วยการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อนจะควบรวมกิจการกับ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในภายหลัง
ทำไมถึงต้องเลือกประกันรถยนต์ จากเออร์โกประกันภัย
เออร์โกประกันภัยเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำที่ได้รับความเชื่อถือในการให้บริการ และมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันภัยรถยนต์ที่ครอบคลุมตั้งแต่รถยนต์ส่วนบุคคลไปจนถึงรถยนต์ที่ใช้ในธุรกิจ ซึ่งแผนประกันของ ERGO ประกันภัย ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกระดับอย่างลงตัว โดยให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม เช่น การชดเชยค่ารักษาพยาบาล ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก และการชดเชยค่าเสียหายต่าง ๆ
นอกจากนี้ เออร์โกประกันภัยยังมีอู่ซ่อมและศูนย์ซ่อมในเครือมากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้เคลมประกันจะได้รับความสะดวกสบายในการซ่อมอย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านี้ บริการซ่อมรถยนต์ของอู่ซ่อมในเครือประกัน ERGO ยังครอบคลุมงานซ่อมทุกประเภท ตั้งแต่งานแก้ไขความเสียหายเล็กน้อย ไปจนถึงงานซ่อมใหญ่จากอุบัติเหตุรถชนอย่างรุนแรง รวมถึงดูแลปัญหาเฉพาะทางเกี่ยวกับเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าอีกด้วย
ประกันรถยนต์ เออร์โกประกันภัย คุ้มครองอะไรบ้าง
เออร์โกประกันภัยมีผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ให้เลือกหลากหลายประเภท เช่น ประกันชั้น 1, ประกัน 2+ และประกัน 3+ ซึ่งความคุ้มครองจะแตกต่างกันไปตามประเภทของกรมธรรม์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ประกันชั้น 1 : ประกันชั้น 1 ของ ERGO คุ้มครองรถยนต์ทุกประเภท โดยรับผิดชอบค่าเสียหายจากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีและอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้
1. ความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกาย ทั้งผู้โดยสารในรถและบุคคลภายนอก
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน และรถยนต์ของคู่กรณี
4. ความเสียหายจากเหตุรถยนต์สูญหาย หรือรถยนต์ไฟไหม้
• ประกันชั้น 2 + : ประกัน 2+ จากบริษัท ERGO ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 แต่เสนอราคาเบี้ยประกันที่ประหยัดกว่า โดยรับผิดชอบค่าเสียหายเฉพาะอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้
1. ความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกาย ทั้งผู้โดยสารในรถและบุคคลภายนอก
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันและรถคู่กรณี
4. ความเสียหายจากเหตุรถยนต์สูญหาย หรือรถยนต์ไฟไหม้
• ประกันชั้น 3+ : ประกัน 3+ ของเออร์โกประกันภัย มาพร้อมกับข้อเสนอเบี้ยประกันในราคาที่ประหยัดมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานรถยนต์ โดยจะรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของเจ้าของรถยนต์ และบุคคลภายนอก
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน แต่ไม่คุ้มครองรถยนต์จากเหตุสูญหายหรือไฟไหม้
เออร์โกประกันภัยมีข้อดีอะไรบ้าง
เออร์โกประกันภัยมาพร้อมกับจุดเด่นหลายด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ความมั่นคงทางการเงินในระดับสูง : เออร์โกประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของ ERGO Group กลุ่มธุรกิจประกันภัยชั้นนำของเยอรมนี ทำให้มีประสบการณ์บริหารเงินกองทุนในระดับสากล โดยล่าสุดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ERGO ประกันภัย อยู่ที่ 216.84% บ่งชี้ว่าบริษัทมีความมั่นคงทางการเงินในระดับดีเยี่ยม
• มีอู่ซ่อมจำนวนมาก : มีเครือข่ายอู่ซ่อมรถยนต์ในเครือและศูนย์บริการซ่อมที่มีมาตรฐานมากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ทำให้การซ่อมรถหลังเกิดเหตุเป็นเรื่องง่ายและได้มาตรฐานสากล
• บริการหลังการขายที่ดี : มีบริการ ERGO Assistance ซึ่งเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมความช่วยเหลือตั้งแต่การช่วยเหลือกรณีเปิดประตูรถยนต์ไม่ได้ บริการรถยก บริการเติมน้ำมันด่วนเมื่อเกิดเหตุน้ำมันหมดกะทันหัน เป็นต้น
• มีผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ที่หลากหลาย : ERGO มีประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 2+ และประกันรถยนต์ชั้น 3+ ซึ่งประกันแต่ละแผนเหมาะกับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ตอบโจทย์กับผู้ขับขี่ทุกกลุ่ม
• บริการเคลมหลากหลายช่องทาง : ผู้ซื้อประกันกับทางเออร์โก สามารถเคลมประกันได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์, Line หรือเว็บไซต์ของเออร์โก
เออร์โกประกันภัย ผู้นำประกันรถยนต์ในระดับสากล จากประเทศเยอรมนี
เออร์โกประกันภัยเป็นบริษัทประกันรถยนต์ที่สั่งสมประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมามากกว่า 70 ปี มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์กลุ่มผู้ขับขี่ทุกระดับ และล่าสุด ERGO ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม AI ที่เรียกว่า ERGO GPT แพลตฟอร์มที่ช่วยสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ช่วยให้ลูกค้าจัดการเรื่องเคลมประกันได้อย่างรวดเร็ว
หากกำลังมองหาประกันรถยนต์ของเออร์โกประกันภัย เพียงแค่เข้ามาที่ SLIKSPAN Insurance Broker แพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมประกันชั้นนำของเมืองไทยเอาไว้มากกว่า 20 บริษัท ช่วยให้คุณเปรียบเทียบข้อเสนอประกันที่ใช่ในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ SLIKSPAN ยังมีส่วนลดและข้อเสนอต่าง ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บริการผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ซึ่งผ่อนได้แม้ไม่มีบัตรเครดิต หรือรับส่วนลดพิเศษเมื่อต่อประกันล่วงหน้าสูงสุด 500 บาท ทำให้คุณได้ซื้อประกันในราคาประหยัดมากยิ่งขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• Facebook : SILKSPAN
• Instagram : silkspan
• Line Official : @SILKSPAN
• X (twitter) : SILKSPAN
• Youtube : SILKSPAN
• TikTok : silkspan