แรบบิทส่งแคมเปญฮีโร่ตัวจริง ย้ำผู้นำประกันชีวิตด้านลดหย่อนภาษี

แรบบิท ประกันชีวิตชี้คนไทยตื่นตัวเรื่องการวางแผนภาษีและการออมดีขึ้น พร้อมเดินหน้าเปิดตัวแคมเปญส่งท้ายปี “ฮีโร่ตัวจริง เรื่องลดหย่อนภาษี” พร้อมยกไลน์อัป 3 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตยอดนิยม ได้แก่ ประกันสะสมทรัพย์ ประกันบำนาญ และประกันสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการวางแผนภาษีอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการสร้างหลักประกันทางการเงินระยะยาวอย่างมั่นคง
นายกรณ์ ชินสวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “พฤติกรรมการออมของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนภาษีและการออมระยะยาวมากขึ้น จากแรงกดดันทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน Voice of the Consumer Survey 2025 ของ PwC ที่ระบุว่าคนไทยกว่า 57% กังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพในปีถัดไป สะท้อนว่าคนรุ่นใหม่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ได้ทั้งความคุ้มค่าและความมั่นคง พร้อมลดภาระภาษีและบริหารความเสี่ยงในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
นอกจากนี้ยังพบว่าช่วงไตรมาส 4 ในปี 2567 ยอดขายของแรบบิท ประกันชีวิต เติบโตขึ้นกว่า 36 % โดยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ แบบลดหย่อนภาษีได้ ได้รับความนิยมสูงสุด สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาทางเลือกด้านประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและความมั่นคงในระยะยาว แรบบิท ประกันชีวิต ในฐานะผู้นำประกันชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบ Pain Points ของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนลดหย่อนภาษี จนกลายเป็นหนึ่งในเทรนด์การจัดการการเงินของคนยุคใหม่ แรบบิท ประกันชีวิตจึงได้เปิดตัวแคมเปญส่งท้ายปี ‘ฮีโร่ตัวจริง เรื่องลดหย่อนภาษี’ พร้อมนำเสนอ 3 หมวดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ช่วยทั้งลดหย่อนภาษีและสร้างความมั่นคงทางการเงินระยะยาว ควบคู่โปรโมชันสุดคุ้มที่ออกแบบมาให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่
• แผนประกันชีวิต Hero 10/3 และ Hero 10/5โดดเด่นด้วยผลตอบแทนสูง จ่ายเบี้ยสั้น มีเงินคืนเยอะ ได้เงินคืนไว ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
• แผนประกันบำนาญ Peak Pension 100/5 โดดเด่นด้วยเงินบำนาญสูง 25% ต่อปี รับเงินยาว ๆ สูงสุด 41 ครั้ง แต่จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท
• แผนประกันสุขภาพ Health Smile โดดเด่นด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย วงเงินคุ้มครองสูง เบี้ยเริ่มต้นถูก มีแบบ Deductible (ความรับผิดส่วนแรก) ให้เลือก ลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท
พร้อมกันนี้ แรบบิท ประกันชีวิต ยังได้ยกระดับประสบการณ์ดิจิทัล ผ่านการพัฒนา Touch Points และระบบขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตออนไลน์สู่ One Stop Service ที่ให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันชีวิตแบบลดหย่อนภาษีได้ครบทุกหมวดในที่เดียว ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมช่วยลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวก ใช้เวลาซื้อประกันชีวิตเพียง 3 นาทีเท่านั้น สอดรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างครบครันตอบรับแนวโน้มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่า (value-driven pragmatism) และไลฟ์สไตล์ดิจิทัลมากขึ้น และเพื่อความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น จึงได้มอบโปรโมชันสุดพิเศษ! เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ รับทันที Central Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 40,000 บาท เติมเต็มเทศกาลสุดอุ่นใจส่งท้ายปี พร้อมมอบประสบการณ์การวางแผนการเงินที่ก้าวกระโดดยิ่งขึ้น ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568
“เรามุ่งมั่นทำให้ทุกคนเข้าถึงประกันชีวิตและสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ง่ายที่สุด เพราะเชื่อว่าการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาดคือกุญแจสู่ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว แรบบิท ประกันชีวิต จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ผ่านนวัตกรรมดิจิทัลและช่องทางออนไลน์ที่ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว และเข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันชีวิต และ วางแผนภาษีด้วยประกันชีวิต ได้ครบ จบ ในที่เดียว พร้อมเดินหน้าสู่ยุค Data-Driven Insurance ที่ช่วยตอบความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างแม่นยำ และเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงเวลา” นายกรณ์ กล่าวสรุป