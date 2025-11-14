TQM กำไรสวนเศษฐกิจ587 ล้านบาท เร่งขยายตลาดใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัล

บมจ. ทีคิวเอ็ม อัลฟา หรือ TQM รายงานผลประกอบการ 9 เดือน ปี 2568 ด้วยรายได้รวม 2,967 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 587 ล้านบาท แม้ต้องเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงมีความท้าทายในภาพรวม
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า“แม้ ไตรมาส 3 จะเป็นช่วงที่กำลังซื้อในตลาดค่อนข้างชะลอตัว แต่บริษัทยังดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรักษาอัตราการต่ออายุในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นใน แบรนด์และบริการของเรา นอกจากนี้ ลูกค้าใหม่ใน Segment ใหม่ ที่เราเข้าถึงผ่านช่องทางดิจิทัล ยังมีสัญญาณเติบโตที่แข็งแกร่ง
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า “หัวใจสำคัญของเราคือการมุ่งเน้นการพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) เพื่อรักษาฐานลูกค้าและยกระดับการบริการให้เหนือความคาดหวัง ในส่วนของธุรกิจสินเชื่อ Easy Lending ยังคงเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ Selective Lending เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ขณะที่ธุรกิจประกันชีวิตรายเดี่ยวซึ่งเป็นกลไกใหม่ในการเติบโตของกลุ่ม ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น (Ramp Up) และบริษัทกำลังเร่งขยายฐานลูกค้าอย่างเป็นระบบ โดยคาดหวังว่าจะเห็นผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ มั่นใจว่า การลงทุนด้านเทคโนโลยี AI และ Data Analytics จะเป็นกลไกสำคัญในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในเชิงลึก ทำให้เราสามารถออกผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจคนไทยและตอบโจทย์ตลาดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น”
บริษัทอยู่ในระหว่างการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการขาย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้นและด้วยฐานข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก บริษัทคาดว่าหากมีการนำมาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบจะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ได้อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต
สำหรับแนวโน้มไตรมาส 4 คาดว่าจะเป็น High Season ของธุรกิจประกัน ทั้งประกันรถยนต์ และประกันชีวิตและสุขภาพเพื่อลดหย่อนภาษี จะเป็นช่วงที่ดีสำหรับการเร่งขยายตลาดประกัน พร้อมสร้าง Synergy กับพันธมิตรในเครือเพื่อขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้บริษัทได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ คือ "รางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น" และ "รางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น" จากงาน Prime Minister's Insurance Awards 2025 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและธรรมาภิบาลที่ดีอย่างต่อเนื่อง