วิริยะเคลมไวจ่ายน้ำท่วมรถแล้ว52ล้าน เร่งเครื่องจบทุกเคสสิ้นปี

วิริยะประกันภัย เคลมไวจ่ายสินไหมแล้วกว่า52ล้านบาท คาดจ่ายครบทุกเคสภายในปีนี้ ขณะเดียวกันเดินหน้ามาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ต่อเนื่อง พร้อมจัดทัพวิริยะจิตอาสาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า
หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตามรายงานของศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ ปัจจุบัน มีรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมประมาณ 4,300 คัน โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 3,800 คัน
จ่ายสินไหมแล้วกว่า52ล้าน คาดเคลมครบทุกเคสิ้นปี
บริษัทฯ จึงได้ระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินงานเร่งรัดตรวจสอบและพิจารณาเอกสารประกอบการเคลมทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเบื้องต้นบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย รอบแรก ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568 เป็นการคืนทุนประกันภัยเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งเป็นรถสันดาปทั้งหมด เป็นเงินจำนวน5.83 ล้านบาท
รอบถัดไปในวันที่ 15 ธันวาคม 2568สำหรับเคสที่มีเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน เป็นเงินจำนวน 47 ล้านบาท และจนถึงสิ้นปี 2568 คาดว่าจะจ่ายสินไหมฯ แล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลผู้เอาประกันภัยทุกท่านให้ได้รับการชดเชยอย่างครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นธรรมสูงสุด
ย้ำเดินหน้าช่วยผู้เอาประกันเต็มที่หลังน้ำลด
อย่างไรก็ตามหลังจากที่สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คลี่คลายลงและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติ รวมถึงอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดทางภาคใต้ตอนล่างที่ระดับน้ำลดลงแล้ว แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1557 ตลอด 24 ชั่วโมง ปฏิบัติการ First Aid ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายรถยนต์และบ้านเรือน พร้อมยกรถออกจากพื้นที่น้ำท่วมที่สามารถเข้าถึงได้มายังพื้นที่จัดเก็บที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ วิริยะจิตอาสาทั้งผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย และคู่ค้าพันธมิตรในพื้นที่ ยังคงลงพื้นที่นำถุงยังชีพส่งมอบถึงมือผู้ประสบภัยโดยตรง พร้อมทั้งร่วมส่งมอบผ่านภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับธารน้ำใจจากวิริยะจิตอาสาทั่วประเทศและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีโครงการ “ปันน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนพนักงานในพื้นที่ภาคใต้” และ จุดรับบริจาคโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยเงินทั้งหมดได้ส่งต่อให้แก่ฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) นำไปดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค และสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พนักงานของบริษัทฯ และประชาชนในพื้นที่ประสบภัย รวมถึงนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดต่อไป
บริษัทฯ ขอส่งมอบความห่วงใยไปยังผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมฟื้นฟูและเยียวยาให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยความปลอดภัย และกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด