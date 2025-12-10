ขบ.ชวนตรวจรถฟรี 20 รายการ เดินทางปลอดภัย ปีใหม่ 69 ที่ศูนย์บริการภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบก ชวนเจ้าของรถตรวจเช็กสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 69 “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธ.ค. 2568
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชน นิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาและมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ส่งผลให้มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก การตรวจสอบสภาพรถให้มีความพร้อมจึงมีความสำคัญที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทาง กว่า 20 รายการ โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง การทำงานของเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง หม้อน้ำและรอยรั่ว ไส้กรองอากาศ การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งจะได้รับการดูแลจากช่างผู้ชำนาญ
นอกจากนี้ บางหน่วยงานยังมีบริการตรวจลูกหมากปีกนก ลูกปืนล้อ ตรวจถังน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงท่อและข้อต่อน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพิ่มเติม ทั้งยังให้ส่วนลดค่าอะไหล่บางรายการอีกด้วย โดยเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2568
กรมการขนส่งทางบกมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้เจ้าของรถเห็นความสำคัญของการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบของรถก่อนการเดินทาง
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย, สมาคมการค้าไทย - ยุโรป (TEBA), สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย, สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย, สถาบันยานยนต์, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซูซูกิ โมโตเซลส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท บี-ควิก จำกัด, บริษัท ฟอร์ซเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์บริการ AUTO QUIKS), บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด, บริษัท คาร์เวิลด์ คลับ จำกัด, บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สยามมิชลิน จำกัด, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์บริการค็อกพิท) และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ศูนย์บริการ Autobacs)
นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ควรศึกษาและวางแผนเส้นทาง เตรียมร่างกายให้พร้อมเมื่อทราบว่าต้องขับรถทางไกล พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการเหนื่อยล้าหรือง่วงนอนระหว่างเดินทางควรหยุดพักที่จุดพักรถ และเพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องใช้เส้นทางที่ไม่คุ้นเคย เพื่อให้การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 มีความปลอดภัยมากขึ้น