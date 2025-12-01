“คมนาคม"ร่วมมือยานยนต์ กว่า 20 แบรนด์ ตั้ง”ศูนย์เช็ก-ซ่อมรถน้ำท่วม" ช่วยชาวหาดใหญ่

“คมนาคม-ขบ.” ผนึกกำลังกว่า 20 แบรนด์ยานยนต์ ตั้งศูนย์ประสานงาน “คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วม” ที่สงขลา อัดโปรฯ ซ่อมฟรี-ลดสูงสุด 40% เร่งฟื้นฟูการเดินทางพี่น้องชาวใต้
วันที่ 1 ธันวาคม 2568 กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนกว่า 20 องค์กร ตั้งศูนย์ประสานงาน “คมนาคมร่วมใจ ช่วยรถน้ำท่วม” ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 1 ระดมช่างเทคนิคจากค่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอาชีวศึกษา ให้บริการตรวจเช็กสภาพรถฟรี พร้อมมอบส่วนลดอะไหล่-ค่าแรงสูงสุด 40% และบริการรถยก หวังลดภาระค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูการเดินทางของประชาชนหลังน้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ รัฐบาลโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายเร่งด่วนในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่อง “ยานพาหนะ” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบอาชีพ กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงาน “คมนาคมร่วมใจ ช่วยรถน้ำท่วม” ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
โดยมีภารกิจหลักคือการตรวจประเมินความเสียหายฟรี ซ่อมแซมเบื้องต้น และประสานงานส่งต่อรถไปยังศูนย์บริการมาตรฐาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ ที่มอบสิทธิพิเศษสำหรับรถที่ประสบภัยน้ำท่วม ดังนี้
ภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุน
• สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: ให้บริการซ่อมแซมเบื้องต้น ฟรี
• Autobacs: เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PT Maxnitron ฟรี สำหรับรถยนต์
• PTG Energy: สนับสนุนน้ำมันเครื่อง PT Maxnitron สำหรับให้ทางอาชีวะนำไปใช้บริการประชาชน
กลุ่มรถยนต์
• Toyota: ส่วนลดอะไหล่และเคมีภัณฑ์ 30% (ถึง 31 ธ.ค. 68)
• Isuzu / MG / GWM / Suzuki: ส่วนลดอะไหล่และค่าแรง 30%
• Mitsubishi: ส่วนลด 30% (อะไหล่/ค่าแรง/เคมีภัณฑ์), ฟรีบริการตรวจเช็กสภาพรอบคันและใต้ท้องรถ
• Honda: ส่วนลดค่าอะไหล่ 30%, ตรวจเช็กฟรี 25 รายการ, มีบริการ Mobile Service
• Mercedes-Benz: ส่วนลดอะไหล่ 30% (1 ธ.ค. 68 - 28 ก.พ. 69), บริการรถยกสำหรับรถในระยะประกัน
• BYD: ส่วนลดอะไหล่ 30%
• Nissan: ส่วนลดอะไหล่, เคมีภัณฑ์ และน้ำมันหล่อลื่น 30%
• Ford: ส่วนลดอะไหล่และน้ำมันหล่อลื่น 40% , ฟรีตรวจเช็ก 30 รายการ, ยกรถฉุกเฉินฟรี สำหรับรถในระยะประกัน
• Mazda: ส่วนลดอะไหล่สูงสุด 35% ค่าแรงสูงสุด 10% (ถึง 16 ก.พ. 69) พร้อมฟรีค่าเคลื่อนย้ายรถไปศูนย์ฯใกล้สุด
• GAC AION: ส่วนลดอะไหล่ 30%, ฟรีรถยกไปศูนย์ที่ใกล้ที่สุด, ตรวจเช็กฟรี 49 รายการ
• BMW / MINI: ฟรีบริการรถยกไปยัง Dealer (ติดต่อ Call Center 1286)
• Deepal: ส่วนลดอะไหล่ 10%, ตรวจเช็กฟรี 22 รายการ
กลุ่มรถจักรยานยนต์
• Honda : เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและน้ำมันเฟืองท้าย ฟรี, ตรวจเช็กฟรี 10 รายการ (24 พ.ย. - 31 ธ.ค. 68) และจัดกิจกรรมใหญ่ Big Cleaning ซ่อมฟรี (8-14 ธ.ค. 68)
• Yamaha: ซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่และน้ำมันเครื่อง ฟรี สำหรับรถที่เสียหายจากน้ำท่วม, ตรวจเช็กฟรี 10 รายการ (ถึง 31 ธ.ค. 68)
• Suzuki : เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ฟรี, ส่วนลดอะไหล่สูงสุด 20%, ตรวจเช็กฟรี 20 รายการ
• DECO: ส่วนลดชิ้นส่วนอะไหล่ 30%, ส่วนลดแบตเตอรี่และมอเตอร์ 20%
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับรถยนต์ของผู้ประสบภัยให้นำมาจอดพักได้ฟรี ระหว่างรอการดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 1 (อ.เมืองสงขลา): รองรับรถยนต์ได้จำนวน 50 คัน และสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 (อ.หาดใหญ่): รองรับรถยนต์ได้จำนวน 20 คัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานฯ จ.สงขลา โทรสายด่วน 1584 หรือ 074 330 251-2 หรือทาง Facebook : สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
“การร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรภาคีเครือข่ายของศูนย์ประสานงาน“คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วม” ในวันนี้คือเครื่องยืนยันว่า ภาครัฐและเอกชนพร้อมยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชน เพื่อให้ทุกครอบครัวกลับมามีรถใช้งานและดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด”นายสรพงศ์