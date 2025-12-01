ศป.กฉ.เผยวันนี้เยียวยาล็อตแรก 26,000 ราย 239 ล. ประปาใช้ได้ 100% 3 ธ.ค. ทหารเร่งฟื้นฟูให้ทันฤดูท่องเที่ยว

ศป.กฉ. เผยวันนี้จ่ายเงินเยียวยาล็อตแรก 26,000 รายวงเงิน 239 ล้านบาท ชี้น้ำประปาใช้ได้ 100% วันที่ 3 ธ.ค. พร้อมปรับไม่ทำข้าวกล่อง แต่ตั้งครัวทำสดทุกชุมชนแทน ด้านทหารเร่งใช้เรือผลักดันน้ำเร่งระบาย ฟื้นฟูเมืองให้ทันฤดูกาลท่องเที่ยว
วันที่ (1 ธันวาคม 2568) เวลา 12.05 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) แถลงว่า วันนี้เข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูและการเยียวยาแล้ว เนื้อหาการประชุมส่วนมากในวันนี้เป็นผลความคืบหน้าของการดำเนินการต่างๆ เช่น การบริการประชาชน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สามารถจ่ายน้ำได้แล้ว 80% ยังคงมีปัญหาในบางจุด เช่น ท่อแตก อุปกรณ์ที่ยังไม่สมบูรณ์ 100% กปภ. กำลังเร่งแก้ไขและทำงาน 24 ชั่วโมง คาดว่าน้ำประปาในจังหวัดสงขลาจะกลับมาใช้ได้ 100% ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม2568 นี้ นอกจากนี้ รัฐบาลได้หารือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องขยะ ทราบว่ามีรถเก็บขยะกว่าร้อยคัน ซึ่งหากยังไม่เพียงพอ รัฐบาลก็เปิดโอกาสให้ อบจ.สงขลา สามารถใช้วิธีจ้างเหมาบริการกับภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งธงที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้คือ 7 วันประชาชนต้องสามารถเข้าอยู่ในบ้านได้
ทั้งนี้ เมื่อวานนี้ นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปแจกอาหารให้กับประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีต้องการให้คุณภาพของอาหารที่นำไปให้ประชาชนมีคุณภาพมากกว่านี้ จึงปรับนโยบายใหม่มอบให้กระทรวงมหาดไทย ตั้งเป็นครัวในแต่ละชุมชนแทน ซึ่งมีทั้งหมด 103 จุด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าสามารถดำเนินการพร้อมกันได้ทั้ง 103 จุดในวันนี้ เช่นนี้ ประชาชนสามารถไปรับอาหารในจุดที่แต่ละชุมชนมีให้บริการได้เลย
ด้าน พลโท วันชนะ สวัสดี กรรมการและโฆษกศูนย์ เปิดเผยว่า ระหว่างการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีวานนี้ ได้นโยบายสำคัญเพิ่มเติม โดยนายกรัฐมนตรีชี้ว่า แม้จะมีความสูญเสียทางกายภาพจากสถานการณ์อุทกภัย แต่อีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของโอกาส เนื่องจากกำลังก้าวเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) จึงสั่งการให้หน่วยงานส่วนหน้าเร่งฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยมีภารกิจฟื้นฟูเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 8 งานหลัก ได้แก่ 1. การจัดระเบียบศูนย์พักพิงและบริการทางการแพทย์ 2. การเร่งรัดด้านสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้า ประปา และสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการได้แล้วกว่า 85% 3. การแจกจ่ายน้ำ อาหาร และถุงยังชีพ 4. การรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน 5. การดำเนินการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต 6. การเก็บขยะตกค้างและการจัดหาพื้นที่รวบรวม 7. การเคลื่อนย้ายยานพาหนะและสิ่งกีดขวาง และ 8. การประสานหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ทั่วถึง
ทั้งนี้ บริเวณอุโมงค์ทางลอดมีน้ำขังในจุดวิกฤติ 2 แห่ง โดยกองทัพไทยได้ติดตั้งเรือผลักดันน้ำจากหน่วยพัฒนา จำนวน 5 เครื่อง มีขีดความสามารถผลักดันน้ำรวม 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะช่วยเร่งการระบายน้ำและบรรเทาปัญหาให้พื้นที่อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ บางส่วนของอำเภอสทิงพระ และอำเภอหาดใหญ่จะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน ส่วนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ภารกิจด้านการแจกจ่ายอาหารได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 เขต เพื่อให้การกระจายอาหารกล่องและถุงยังชีพเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด
ในเรื่องน้ำใช้ ได้จัดส่งประปาสนามจำนวน 3 ชุด ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดย 2 ชุดประจำอยู่ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ และ 1 ชุดประจำที่ศูนย์พักพิงมณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมเดินระบบผลิตน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยประปาสนามหนึ่งชุดมีขีดความสามารถในการผลิตน้ำได้ถึง 18,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือเทียบเท่าปริมาณน้ำในกล่องขนาด 1 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 18,000 กล่องในเวลา 1 ชั่วโมง ส่งผลให้สามารถผลิตน้ำรวมทั้งสิ้นกว่า 180,000 ลิตรต่อวัน ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการจัดระเบียบศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย ขณะนี้มีการเปิดศูนย์พักพิงรวม 16 แห่ง รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยประชาชนส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบ “ไป–กลับ” คือ ช่วงกลางวันกลับไปทำความสะอาดบ้าน และจัดการทรัพย์สินของตนเอง ก่อนจะกลับเข้ามาพักค้างคืนที่ศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการรับความช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ยังมีห้องพักรองรับที่โรงแรม บีพี สมิหลา บีช จำนวน 20 ห้อง และสามารถขยายจำนวนห้องเพิ่มเติมได้หากประชาชนมีความต้องการเข้าพักเพิ่ม
ด้านมาตรการดูแลความปลอดภัย ศูนย์ฟื้นฟูฯ ย้ำว่าได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน โดยมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและดูแลตามแนวเส้นทางต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันและสร้างความมั่นใจให้ผู้ประสบภัยในช่วงฟื้นฟู และขณะนี้ได้มีการจัดกำลังลงพื้นที่ตามแผนฟื้นฟูโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 เขต เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นระบบและครอบคลุมมากที่สุด พร้อมบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยกำลังสนับสนุนอื่น ๆ ทั้งนี้ เปิดรับจิตอาสาเพิ่มเติมจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยสามารถลงทะเบียนรายชื่อ และจะถูกจัดสรรไปปฏิบัติงานตามเขตที่ต้องการกำลังเสริม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูในทุกพื้นที่
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก กรรมการและโฆษกศูนย์ กล่าวว่า วันนี้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม ศป.ฉก. ด้วยตนเอง และสั่งการให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ถึงมือผู้ประสบภัยจำนวนหนึ่งในวันนี้ เพื่อยืนยันว่ารัฐบาลเข้าใจ และต้องการให้เงินเยียวยาเบื้องต้นถึงมือประชาชนเร็วที่สุด ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนถึงกระบวนการบางส่วนที่เป็นปัญหา ทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งกระทรวงมหาดไทยรายงานว่ามี 26,000 ครัวเรือนที่มีการยืนยันข้อมูลและผูกบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นวงเงิน 239 ล้านบาท คาดว่าในบ่ายวันนี้ ธนาคารออมสินพร้อมโอนให้กับประชาชนชุดแรกก่อน และจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ครัวเรือนชุดต่อ ๆ ไปในพื้นที่น้ำท่วมให้ได้รับเงินโดยเร็วที่สุด ทุกปัญหาที่ประชาชนสะท้อนเข้ามา หน่วยงานได้รับทราบและเร่งดำเนินการแก้ไขตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีแล้ว ส่วนของผู้ประกันตนที่เสียชีวิต ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับรายละ 50,000 บาท ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รายละ 25,000 บาท
สำหรับกรณีธนบัตรที่เก็บไว้เปียกเสียหายจากน้ำท่วม ขอยืนยันว่าไม่ต้องกังวล ระหว่างการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีวานนี้ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงพื้นที่ด้วย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดทีมลงพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนธนบัตรที่ชำรุดให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยตรง ส่วนการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลหาดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า ได้เปิดให้บริการเพียงบางส่วน โดยในพื้นที่โรงพยาบาล นายกรัฐมนตรีได้ไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่และทหารที่ร่วมทำความสะอาดโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ สำหรับสัปดาห์แรก (สัปดาห์นี้) จะเปิดให้บริการด้านการรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทางบางส่วน อุบัติเหตุฉุกเฉิน และโรคที่เกิดจากน้ำท่วม ส่วนพื้นที่นอกโรงพยาบาลจะมีการให้บริการรับยาโรคเรื้อรัง/ทั่วไป และคาดว่าภายใน 5–8 สัปดาห์ โรงพยาบาลหาดใหญ่จะสามารถให้บริการได้เต็มรูปแบบ
กรณีรถเสียหายหรือสูญหายหลังน้ำท่วม มีหน่วยงานหลักที่ให้บริการข้อมูลกับประชาชน 2 หน่วยงาน ได้แก่ตำรวจ โทร 1599 / 191 และกรมการขนส่งทางบก โทร 1584 ทั้งนี้ รถที่อยู่ในพื้นที่หาดใหญ่ ที่จอดอยู่บนพื้นที่สาธารณะ เจ้าหน้าที่จะได้จัดให้ย้ายไปจอดรวมกันที่สนามกีฬาหาดใหญ่ และสวนสาธารณะหาดใหญ่ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อได้ตามหมายเลขข้างต้น ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้ประสานไปยังเจ้าของรถที่ไม่สามารถมาขนย้ายได้เพื่อให้ภาครัฐช่วยดำเนินการ ส่วนรถที่เสียหาย กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการกับภาคเอกชนที่จะให้บริการซ่อมรถ หากเป็นบริการของกระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก สามารถโทร 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันบริษัทรถยนต์ อาทิ Honda Toyota Mazda ให้ความร่วมมือช่วยเหลือจัดศูนย์ตรวจสอบสภาพรถให้บริการ ลดราคาในส่วนอะไหล่ เคมีภัณฑ์ ตามแต่ละประเภทยี่ห้อ ซึ่งมีอัตราส่วนที่แตกต่างกัน