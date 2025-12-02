เจมาร์ท ประกันภัย ประกันที่ครอบคลุมได้กับทุกความต้องการ

เจมาร์ท ประกันภัย ประกันที่มีตัวเลือกตอบโจทย์สำหรับทุกคน
หากต้องการตัวเลือกประกันภัยสมัยใหม่ที่มีความโดดเด่น เจมาร์ท ประกันภัยก็ถือว่าน่าสนใจอย่างมาก จากรายละเอียดและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ประกัน ที่จัดว่าถูกพัฒนาออกมาเป็นอย่างดี รวมไปถึงราคาที่จับต้องได้อย่างสมเหตุสมผล และตอบโจทย์กับทุกความต้องการได้อย่างครบครัน ซึ่งในบทความนี้เราจะมาดูไปพร้อมกันว่า ประกันภัยเจมาร์ทมีจุดเด่นน่าสนใจอย่างไรบ้าง เพื่อให้คนที่สนใจสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้ในทันที
เจมาร์ท ประกันภัย คืออะไร? น่าสนใจอย่างไรบ้าง?
เจมาร์ท ประกันภัย หรือประกัน Jaymart คือ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากบริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งเป้าพัฒนา Digital Insurance Ecosystem ให้ลูกค้าเข้าถึงความคุ้มครองได้สะดวก ครอบคลุมทั้งประกันรถยนต์ อุบัติเหตุ สุขภาพ เดินทาง และธุรกิจ SME โดยมีจุดเด่นคือ บริการรวดเร็ว มีระบบแจ้งเตือนการเดินทางของพนักงานสำรวจภัย บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนถนนตลอด 24 ชั่วโมง และเครือข่ายอู่กับโรงพยาบาลกว้างขวาง รวมไปถึงยังมีราคาที่จับต้องได้ง่ายอีกด้วย
เจมาร์ท ประกันภัย มีตัวเลือกประกันอะไรที่น่าสนใจบ้าง?
เจมาร์ท ประกันภัย มีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยมากมาย ที่ครอบคลุมกับทุกความต้องการ ซึ่งรูปแบบประกันของ Jaymart ประกันภัย จะแบ่งได้หลัก ๆ ดังนี้
• ประกันรถยนต์ชั้น 1 “จี๊ดจ๊าด” : ประกันรถยนต์ชั้น 1 ของเจมาร์ท ประกันภัยคุ้มครองครบทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทั้งคู่กรณีและรถเจ้าของ รวมไปถึงยังครอบคลุมรถหายและไฟไหม้ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และระบบแจ้งเตือนการเดินทางของพนักงานสำรวจภัย ช่วยมอบความสะดวกและอุ่นใจในการเดินทางให้ได้มากที่สุด
• ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) : ประกันเจมาร์ทประเภทนี้ ช่วยเสริมความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาจากอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับคนทำงานและคนที่เดินทางเป็นประจำ
• ประกันสุขภาพ : ประกันสุขภาพของเจมาร์ท ประกันภัย จะช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาล โดยครอบคลุมทุกโรงพยาบาลเครือข่ายที่เข้าถึงได้ทั่วประเทศ
• ประกันการเดินทาง : ประกันภัยเจมาร์ทตัวนี้คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุ เจ็บป่วย และเหตุไม่คาดฝันระหว่างการเดินทาง ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางให้ได้มากยิ่งขึ้น
• ประกันอัคคีภัยและร้านค้า (SME) : ผลิตภัณฑ์ของเจมาร์ท ประกันภัยรูปแบบนี้เป็นประกันที่ปกป้องทรัพย์สินและความเสี่ยงของผู้ประกอบการ จากเหตุอัคคีภัย และเหตุการณ์ตามสัญญา
• ประกันเฉพาะทางอื่น ๆ : นอกจากประกันรูปแบบทั่วไปต่าง ๆ แล้ว เจมาร์ทประกันภัยยังมีตัวเลือกประกันแบบเฉพาะ เช่น ประกันสำหรับผู้ประกอบการ ประกันสำหรับงานวิศวกรรม และประกันผู้เล่นกอล์ฟ ซึ่งตอบโจทย์สำหรับกลุ่มเฉพาะด้วยเช่นกัน
ประกันรถยนต์จากเจมาร์ท ประกันภัย มีข้อดีอะไรบ้าง?
ประกันรถยนต์จากเจมาร์ท ประกันภัยโดดเด่นที่การดูแลหน้างาน ซึ่งปกติจะจัดการไวภายใน 30 นาที ด้วยเครือข่ายเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ และมี Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ช่วยให้ผู้ขับขี่อุ่นใจทุกสถานการณ์ นอกจากนี้หากคุณซื้อประกันเจมาร์ทผ่าน SILKSPAN ที่เป็น Insurance Broker แล้ว ยังจะช่วยเพิ่มความสะดวกได้อีกมากมาย ทั้งการเปรียบเทียบความคุ้มครองและราคาได้ง่าย มีคำแนะนำให้เลือกแผนคุ้มค่าตามการใช้งานจริง ประหยัดได้สูงสุด 30% พร้อมทางเลือกผ่อน 0% และยังมีรถใช้ระหว่างซ่อม หรือเบิกค่าเดินทางได้อีกด้วย
ประกันรถยนต์ของเจมาร์ท ประกันภัยมีกี่ประเภท?
เจมาร์ท ประกันภัยมีตัวเลือกประกันรถยนต์ที่ครบครันตามการใช้งานหลัก ๆ ทั้งหมด 6 ประเภท เพื่อให้ลูกค้าเลือกความคุ้มครองได้ตรงกับงบประมาณและไลฟ์สไตล์ โดยมีประเภทที่หลากหลาย ประกอบด้วย
• ประกันภัยเจมาร์ทชั้น 1
• ประกันชั้น 1 จี๊ดจ๊าด
• ประกันชั้น 2+
• ประกันชั้น 3+
• ประกันชั้น 3
• ประกันรถยนต์ไฟฟ้าชั้น 1
แต่ละประเภทของเจมาร์ท ประกันภัยจะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ทั้งเรื่องของความครอบคลุมรถเจ้าของ รถคู่กรณี ไปจนถึงการดูแลบุคคลภายนอก และเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ หรือน้ำท่วม ทั้งยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงสำหรับบางแผนด้วยเช่นกัน
เจมาร์ท ประกันภัย พิจารณาเลือกให้คุ้มค่า กับ SILKSPAN
หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเจมาร์ท ประกันภัย ทั้งเรื่องประวัติของเจมาร์ทประกันภัย และจุดเด่น เช่น อู่ในเครือเจมาร์ทประกันภัยที่ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือตัวเลือกที่หลากหลายไปแล้ว หากต้องการพิจารณาเลือกซื้อเจมาร์ท ประกันภัยให้คุ้มค่า ขอแนะนำให้เช็คประกัน Jaymart กับทาง SILKSPAN (Insurance Broker) ที่มีตัวช่วยเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยมากมาย โดยเฉพาะ Verify Me by SILKSPAN ฟีเจอร์ตรวจสอบการติดต่อจากบริษัทประกันภัย ที่จะคอยป้องกันคุณจากมิจฉาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
