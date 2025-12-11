อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯแจ้งงดทำหน้าที่กรีมการBCPชั่วคราว หลังถูกโยงฟอกเงิน

“ณัฐกร อธิธนาวานิช” ตัวแทน “อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ” ผู้ถือหุ้นใหญ่บางจากฯ ยื่นจดหมายแจ้งประธานบอร์ดบางจากฯ ว่า ให้กรรมการผู้แทนของอัลฟ่าฯงดเข้าร่วมประชุมบอร์ดบางจากฯ รวมถึงงดเว้นการลงนามใดๆ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลง เป็นระยะเวลา 45 วันนับตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.68 หลังบริษัทถูกโยงเกี่ยวข้องการฟอกเงิน ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
รายงานข่าวแจ้งว่า นายณัฐกร อธิธนาวานิช ตัวแทน บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด ยื่นจดหมายถึง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ประธานกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)หรือ BCP เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2568 ว่า บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด รวมถึงกรรมการผู้แทนของบริษัท มีความกังวลใจและห่วงใยอย่างยิ่งถึงผลกระทบและความพยายามที่จะสร้างความเสียหายต่อเงินลงทุนของบางจากฯ รวมถึงชื่อเสียงของบริษัท
โดยบริษัทไม่เคยมีหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับการกระทำของสแกมเมอร์ หรือการฟอกเงิน รวมถึงไม่มีธุรกรรมใดๆ กับบุคคล องค์กรอื่นใดที่ไม่ใช่ธุรกรรมอันเป็นปกติของบริษัทและยึดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตลอดมา
บริษัทรวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความปรารถนาโดยสุจริตใจอย่างยิ่งให้การลงทุนในบริษัท บางจากฯ ประสบความสำเร็จ บริษัทในฐานะของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บางจากฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน รวมถึงวางเป้าหมายไปสู่บริษัทพลังงานในระดับภูมิภาค และเป็น Flagship Investment ในระยะยาว โดยได้มีการผลักดันและแถลงทิศทางธุรกิจไปในช่วงที่ผ่านมา แต่ความพยายามนี้ ทำให้ถูกพาดพิงจนได้รับความเสียหายและจำเป็นต้องเข้าชี้แจงต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร้องขอให้ได้รับความเป็นธรรม บริษัทตระหนักถึงความกังวลใจของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผลกระทบต่อบริษัท บางจากฯ และบริษัทในเครือบางจากฯ
ดังนั้นเพื่อระงับความเสียหายต่อเงินลงทุนอันสุจริต โดยให้กรรมการผู้แทนของบริษัทฯงดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ รวมถึงงดเว้นการลงนามใดๆ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (Abstan) เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ลงนามในจดหมายฉบับนี้ และจะมีการพิจารณาตามสมควรอีกครั้ง พร้อมยืนยันว่าบริษัทรวมถึงกรรมการผู้ถือหุ้น และกรรมการผู้แทนในบริษัท บางจากฯ ไม่เคยมีหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำของสแกมเมอร์ หรือการฟอกเงิน ในขณะเดียวกันนี้ บริษัทพร้อมให้ความร่วมมือใดๆ เพื่อความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง