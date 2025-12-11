บอร์ดบางจากฯ ถอดชื่อ “ณัฐกร”ตัวแทนอัลฟ่าฯ พ้นกก.ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

บอร์ด BCP ถอดชื่อ "ณัฐกร อธิธนาวานิช" ตัวแทนจาก บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด พ้นจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทแล้ว
นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 มีมติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท ดังนี้
เดิม ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และประทับตราสำคัญบริษัท หรือหนึ่งในสองคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอัชพร จารุจินดา หรือนายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ หรือ นายพลช หุตะเจริญ หรือ นายณัฐกร อธิธนาวานิช รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญบริษัท
โดยเปลี่ยนแปลงเป็น ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และประทับตราสำคัญบริษัท หรือหนึ่งในสองคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอัชพร จารุจินดา หรือนายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ หรือ นายพลช หุตะเจริญ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญบริษัท
บางจากฯได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ นายณัฐกร อธิธนาวานิช เป็นตัวแทนของบริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ BCP เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 หลังจากบริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด ฯ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่BCP ที่ร้อยละ 20.1 โดยนายณัฐกร ยังตำแหน่ง กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG