บางจากยืนยันบอร์ดฯยึดมั่นจริยธรรม-โปร่งใส

บางจากฯชี้แจงการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ส่งคนมาเป็นกรรมการ 2ท่าน มีคุณสมบัติตามกฎหมาย พร้อมยืนยันบอร์ดบริษัทยึดมั่นในจริยธรรม และความโปร่งใส
รายงานข่าวจากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ BCP แจ้งว่า บางจากฯเป็นบริษัทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามกลไกตลาด ภายได้กฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ล่าสุด ผู้ถือหุ้นรายใหม่ได้แต่งตั้งผู้แทนกรรมการตามสัดส่วนจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน โดยกรรมการผู้แทนล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก
นอกจากนี้ บริษัทฯ และคณะกรรมการอยู่ระหว่างการจัดทำแผนธุรกิจระยะกลางถึงระยะยะยาว คาดว่าจะนำเสนอได้เร็ว ๆ นี้ และเป็นการต่อยอดแนวยุทธศาสตร์ Bangchak 100x ให้มีความกระซับและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยยังให้ความสำคัญ กับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
บริษัทฯ ขอยืนยันถึงความเป็นมืออาชีพของคณะกรรมการและผู้บริหาร การยึดมันในจริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินธรกิจตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ บางจากฯ ได้รับการจัดอันดับ Top 1% ของโลกด้านความยังยืนในหมวด Oil & Gas Refinery and Marketing จาก S&P Global CSA (DJSI) ประจำปี 2025 สะท้อนถึงความยึดมันของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและได้มาตรฐาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
เป็นที่น่าสังเกตุว่าการออกมาชี้แจงของบางจากฯ หลังมีจากกระแสข่าวอ้างว่าสมเด็จฯ ฮุน เซน และนายทักษิณ ชินวัตร ได้พยายามเข้าถือหุ้นบางจากฯในสัดส่วน 24% ผ่านนายหน้าชื่อ “เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์” ชาวแอฟริกาใต้ที่ถือสัญชาติกัมพูชา แต่กองทุนประกันสังคมซึ่งถือหุ้นสัดส่วน 14% ในบางจากฯไม่ยอมขาย ทําให้ "ฮุน เซน" โกรธมาก ถูกหลอกเอาเงินหลายล้านดอลลาร์เป็นเหตุการณ์ในช่วงเดือนก.ย. 67
แต่หลังจากนั้น ในช่วงเม.ย. 68 บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด (Alpha Chartered Energy) ก้าวขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ในบมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 20% หลังจากมีการทยอยซื้อหุ้นบางจาก และดำเนินการผ่าน Capital Asia Investment Pte.Ltd โดยบล.อินโนเวสท์ เอกซ์ และ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เป็นโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้น ซึ่งมีการเข้าเก็บหุ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ 19 มี.ค.68 และ 31 มี.ค.68 ล่าสุดบริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี และได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ 2คน คือนายณัฐกร อธิธนาวานิช และ Dr.Tomas Koch