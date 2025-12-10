found & found เป้าครบ 50 แห่งปี69

ผู้จัดการรายวัน 360-found & found โชว์ผลงานแรงเกินเป้า ปักหมุดยึดบิวตี้เดสติเนชันความงามญี่ปุ่น - เกาหลี เดินหน้าขยายครบ 50 สาขาทั่วประเทศในปี 2569
found & found ฉลองความสำเร็จจากการเปิดให้บริการครบ 13 สาขาในก้าวย่างปีที่ 2 พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ “บิวตี้เดสติเนชัน” ในใจผู้บริโภคไทย ที่ตอบโจทย์ความงามแบบญี่ปุ่น – เกาหลีครบวงจร ผ่านสินค้าแบรนด์ดังและสินค้ายอดนิยมที่คัดสรรมามอบประสบการณ์ความงามที่หลากหลาย ตั้งเป้าขยายครบ 50 สาขาภายในปี 2569 พร้อมเดินหน้าเสริมศักยภาพแบรนด์สู่การเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดสุขภาพและความงามที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบัน found & found ให้บริการแล้ว 13 สาขา โดยสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขา “วานิชเพลซ อารีย์” ที่รองรับกลุ่มลูกค้าชาวออฟฟิศ พร้อมได้เสียงรตอบรับอย่างดีเยี่ยม และในปีนี้ ยังได้สร้างปรากฏการณ์เปิดร้านในห้างสรรพสินค้าเป็นครั้งแรก ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแข่งขันในตลาดสุขภาพและความงามแบบเต็มรูปแบบ พร้อมการันตีความสำเร็จอีกก้าวของ found & found ปูทางสู่การขยายโมเดลร้านในพื้นที่เชิงพาณิชย์อื่น ๆ เพิ่มเติมในปีหน้า
นายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) กล่าวว่า “ความสำเร็จในปีที่ 2568 เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มก้าวเข้าสู่ตลาดสินค้าสุขภาพและความงาม ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างมั่นคงและพร้อมเติบโตในปีถัดไป
ในช่วงเวลาเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปีที่ผ่านมา found &found ยังได้มอบแคมเปญ "found ช้อปฟิน IN JK" ให้ลูกค้าร่วมฉลองความสำเร็จลุ้นทริปบินไปญี่ปุ่นและเกาหลีรวม 40 ที่นั่ง และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ได้มีโอกาสพากลุ่มลูกค้าไปยังแหล่งผลิตสินค้าสุขภาพและความงามที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวไทย สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ในตลาด
“โดยสาขาทั้ง 13 สาขาที่เปิดให้บริการในปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค และด้วยแรงสนับสนุนนี้ เราพร้อมลุยต่อในปี 2569 ด้วยเป้าหมายการขยายกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ โดยยังคงมุ่งเป้าสู่การเป็นผู้นำด้าน J/K Beauty ที่ผู้บริโภคไว้วางใจ พร้อมเสริมพอร์ตสินค้าใหม่ ๆ ที่คัดสรรมาอย่างตั้งใจให้ตอบโจทย์คนไทยมากที่สุด”
ตลอดปีที่ผ่านมา found & found ก้าวเข้าไปครองใจผู้บริโภค ผ่านโมเดลที่ตั้งสาขาที่หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีแคมเปญการตลาดที่กระตุ้นยอดขาย อาทิ found & FREE โปรโมชันซื้อ 1 แถม 1 แคมเปญ MEGA SALE ลดสูงสุด 80% และ Flash Sales โดยมีสินค้าให้เลือกช้อปมากกว่า 6,000 รายการ ซึ่งเป็นสินค้าความงามจากญี่ปุ่น - เกาหลี กว่า 4,000 รายการ ให้เลือกช้อป เพิ่มโอกาสในการขายด้วยการเข้าร่วม Seasonal Marketing และ Double Day Marketing ในทุกช่วงเวลา รวมไปถึงขยายช่องทางการขายออนไลน์ ครบทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง GrabMart, Lineman,TikTok, Lazada และ Shopee ซึ่งในปี 2568 คาดการณ์ยอดขายเติบโตราวกว่า 300% จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากจำนวนสาขาที่เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการขาย รวมไปถึงสินค้าใหม่ ๆ ที่ยังคงมุ่งเน้นคัดสรรสินค้าแบรนด์ยอดนิยมจากเกาหลี - ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
“found & found ยังยืนหนึ่งในเรื่องการคัดสรรสินค้าอย่างจริงใจ เหมาะกับผิวคนเอเชีย และเดินหน้าสร้างพื้นที่ความงามที่เข้าถึงง่ายและเป็นตัวของตัวเอง เราเชื่อว่าในปี 2569 ผู้บริโภคจะได้เห็นการเติบโตที่สำคัญของแบรนด์ ทั้งในแง่สินค้าใหม่ โปรโมชันที่มากขึ้น และการยกระดับประสบการณ์การช้อปที่แตกต่างกว่าเดิม” นายณัฐพล กล่าว
สำหรับทิศทางการตลาดในปี 2569 found & found เตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผ่านกลยุทธ์ระดับองค์กรที่ต่อยอดจากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา โดยจะเร่งขยายสาขาใหม่กว่า 50 สาขาทั่วประเทศ พร้อมเสริมด้วยโปรโมชันเชิงรุก อาทิ คูปองส่วนลดเฉพาะสมาชิก แคมเปญ Mega Sale รายไตรมาส และกิจกรรมชิงรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นอกจากนี้ แบรนด์ยังเตรียมเพิ่มพอร์ตสินค้าใหม่จากญี่ปุ่นและเกาหลีกว่า 1,000 รายการ รวมถึงสินค้า ลิมิเต็ดที่วางขายเฉพาะ found & found เท่านั้น
พร้อมจับมือพาร์ทเนอร์ใหม่ทั้งฝั่งบิวตี้ – ไลฟ์สไตล์ และผสานการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน blueplus+ เพื่อยกระดับประสบการณ์สมาชิกให้สะดวกและคุ้มค่ายิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้คือก้าวสำคัญที่มุ่งผลักดันให้ found & found ก้าวสู่การเป็นบิวตี้เดสติเนชันอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการสินค้าแท้ หลากหลาย เข้าถึงง่าย และมาพร้อมความสนุกในทุกการช้อป