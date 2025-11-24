ช้อปคุ้มที่สุดแห่งปี! MISTINE & FRIDAY และสินค้าแบรนด์ดัง จัดโปรลดจัดหนักกว่า 90%

เตรียมตัวให้พร้อม! งานเซลสุดยิ่งใหญ่!!! ที่ทุกคนรอคอย กลับมาแล้วปีละครั้งเท่านั้น! กับ “เทศกาลลดราคา สินค้ามิสทิน และแบรนด์ดัง” ลดแรงสะเทือนวงการความงาม สูงสุดกว่า 90% ทั้งแบรนด์ MISTINE, Friday, FARIS by Naris และอีกหลายแบรนด์ดัง ที่ขนทัพสินค้าคุณภาพมาลดแบบจัดเต็ม! วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น. ถึง 17.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถอาคาร 7 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
โปรโมชั่นพิเศษห้ามพลาด!!
• สินค้า MISTINE ลดมากกว่า 90 %
• MISTINE Lotion ราคาเริ่มต้นเพียง 10 บาท!
• โปรเด็ด! โปรแรง! ซื้อ 1 แถม 1 / ของแถมพรีเมียมแบบจัดหนัก
• สินค้าทุกประเภท ทั้งเมคอัพ, สกินแคร์, น้ำหอม, ของใช้ในบ้าน และอีกมากมาย
• ของใช้อุปโภค บริโภค ของดี ราคาถูกจริง ไม่ต้องลุ้น ลดใหญ่แบบไม่มีกั๊ก!
ช้อปแต่ไม่สะดวกเดินทาง? ไม่เป็นไร!
• ช้อปออนไลน์ได้เลยที่: https://fridayonline.app.link/dowload พร้อมส่งตรงถึงบ้าน!
บอกเลยว่าปีนี้ลดแรงที่สุดแห่งปี! ปีหนึ่งมีครั้งเดียว ห้ามพลาดเด็ดขาด! ใครเป็นสาวกมิสทิน ต้องมาให้ได้ ที่จอดรถสะดวกสบาย มาแล้วคุ้ม!!! แน่นอน 1 ปีมีแค่ 1 ครั้งเท่านั้นจะช้อปคนเดียวหรือชวนเพื่อนมาเป็นแก๊ง ก็เตรียมถุงใบใหญ่ ๆ มารับโปรสุดคุ้มกลับบ้านกันให้จุใจ!