ยูโอบีเดินหน้าเปิดตัว Ultimate Privileges สิทธิประโยชน์รอบด้านพร้อมแคมเปญ “UOB Point Parade” รับเศรษฐกิจครึ่งหลังปี 2568

กรุงเทพฯ – 13 สิงหาคม 2568 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเปิดตัวแนวคิด Ultimate Privileges สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตที่เน้นการใช้งานได้จริงและตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “UOB Point Parade” เพิ่มมูลค่าคะแนนสะสม แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดร้อยละ 20 ครอบคลุมทุกหมวดหมู่การใช้จ่าย เริ่ม 15 สิงหาคมนี้
นางสาวสุพรทิพย์ พงศาชำนาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคาร
ยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ลูกค้าในปัจจุบันให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตน เราจึงออกแบบสิทธิประโยชน์ที่เน้นความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และสร้างคุณค่าได้อย่างแท้จริง”
แนวคิดนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอาเซียน (ASEAN Consumer Sentiment Study) ปี 2567 ที่ธนาคารยูโอบี จัดทำร่วมกับ Boston Consulting Group ซึ่งพบว่าผู้บริโภคชาวไทยกว่าร้อยละ 40 ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในหมวดประสบการณ์ เช่นการเดินทาง การรับประทานอาหาร และกิจกรรมบันเทิง อย่างไรก็ตามจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยจึงใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง
Ultimate Privileges ครอบคลุม 4 มิติหลัก เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีอย่างรอบด้าน
•Ultimate Dining ยูโอบีมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารระดับซิกเนเจอร์ ผ่านความร่วมมือกับร้านอาหารชั้นนำ รวมถึงร้านระดับดาวมิชลิน กว่า 4,000 ร้านอาหาร ซึ่งธนาคารยูโอบีเป็นพันธมิตรเพียงรายเดียวของ Michelin Guide ในประเทศไทย พร้อมแคมเปญต่อเนื่อง อาทิ UOB Friday Surprise กินเท่าไหร่จ่ายครึ่งเดียว ทุกวันศุกร์, UOB Friday Surprise Michelin Guide รับเครดิตเงินคืน 50% ที่ร้านอาหารระดับมิชลินทุกศุกร์สิ้นเดือน และ UOB Happy Payday ซื้อ 1 แถม 1 กับเมนูพิเศษ ทุกวันที่ 30 ของเดือน
•Ultimate Experience เชื่อมโยงผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี กับความบันเทิงระดับโลก รวมถึงสิทธิ์ในการซื้อบัตรเข้าชมก่อนใครที่ UOB LIVE ข้อเสนอพิเศษสำหรับการแสดงระดับนานาชาติทั้งในไทยและต่างประเทศ และการเปิดประสบการณ์ใหม่กับ Disney Cruise Line
•Ultimate Travel สิทธิพิเศษตลอดการเดินทางสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี อาทิ ส่วนลดพิเศษสำหรับตั๋วเครื่องบินและที่พัก, รถรับส่งจากบ้านถึงสนามบิน, UOB Airport Privileges สิทธิ์รับอาหารและเครื่องดื่มฟรีที่สนามบิน รวมทั้งแคมเปญรับคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนสำหรับการใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ
•Ultimate Shopping ยูโอบีตอบโจทย์การช้อปปิ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 1,000 ดีลทั่วโลก ข้อเสนอพิเศษจากร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมคะแนนสะสมที่เพิ่มขึ้นตามหมวดหมู่การใช้จ่ายเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้ถือบัตร
แคมเปญ UOB Point Parade มหกรรมลด แลกพอยต์ เปลี่ยนคะแนนให้กลับมาเป็นความสุขที่จับต้องได้
ภายใต้แคมเปญนี้ ธนาคารมุ่งเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าที่ใช้คะแนนสะสม โดยสามารถแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดร้อยละ 20 จากหลากหลายหมวดหมู่การใช้จ่าย รวมถึงแลกคะแนนเรตพิเศษเป็นประสบการณ์ประทับใจ อาทิ มื้ออาหารที่ร้านพิเศษระดับมิชลิน ตั๋วเครื่องบินสู่เมืองสุดฮิต สินค้าแบรนด์ดัง และโปรโมชันพิเศษที่ Rewards+ ผ่านแอป UOB TMRW ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป โดยธนาคารคาดว่าจะมีลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญ และเพิ่มจำนวนการแลกคะแนนสะสม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
ยูโอบีตอกย้ำความเป็นผู้นำในการมอบประสบการณ์พิเศษแก่ลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ “Experience-driven” ที่ขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจเชิงลึกในพฤติกรรมผู้บริโภค พร้อมสานต่อความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Michelin Guide และ Disney และต่อยอดแพลตฟอร์ม UOB LIVE เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลกให้กับผู้ถือบัตรยูโอบีอย่างต่อเนื่อง
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.uob.co.th และช่องทางโซเชียลมีเดียของธนาคารยูโอบีทุกแพลตฟอร์ม