found & found ครบรอบ 1 ปี อัดงบสร้างแบรนด์ แจกแคมเปญบินฟรีเกาหลี-ญี่ปุ่น เสริมแกร่งฐานลูกค้า

กล่าวว่า “found & found ฉลองครบรอบ 1 ปี พร้อมกับความสำเร็จที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว เห็นได้จากยอดขายที่เติบโตขึ้นและมีอัตราการเข้ามาซื้อซ้ำที่สูงแม้ร้านจะเปิดให้บริการในช่วงเริ่มต้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่น แบรนด์ เพิ่มอัตราการเติบโต กระตุ้นส่วนแบ่งตลาด และเตรียมขยายสาขาภายใน Q3 ทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพื่อตอกย้ำความเป็น J/K Beauty ที่นำเข้าสินค้าเครื่องสำอางและสินค้าเพื่อความงามจากญี่ปุ่นและเกาหลีเข้ามาเสิร์ฟผู้บริโภคชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยสินค้ากว่า 4,500 รายการที่มีจำหน่ายในร้าน ณ ปัจจุบัน พาร์ทเนอร์หลัก Sugi Holding จากญี่ปุ่น และ Olive Young จากเกาหลี การันตีส่งตรง พร้อมใบอนุญาตนำเข้าและกระบวนการ FDA ครบถ้วนในราคาที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ยังเตรียมนำเข้าสินค้ายอดนิยมจากญี่ปุ่นและเกาหลีที่กำลังมาแรงและมียอดขายสูงในครึ่งปีแรก เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยได้เลือกซื้อและดูแลตัวเองได้แบบไม่ตกเทรนด์นอกจากพาร์ทเนอร์จากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี ผู้นำด้านสุขภาพและความงามที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของสินค้าที่มีความโดดเด่น และเป็นที่นิยมในระดับภูมิภาคแล้ว ORHW ยังเชื่อมั่น และให้ความสำคัญกับการใช้กลยุทธ์ Personalization ใส่ใจลูกค้า และตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคผ่านฐานข้อมูลสมาชิกในเครือของ OR ร่วมสร้างประสบการณ์การช้อปสุดประทับใจไปกับระบบการจดจำ วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนที่พิเศษอย่างใส่ใจและเข้าถึงความต้องการ อีกทั้งสมาชิกสามารถสะสมคะแนน blueplus+ เพื่อแลกรับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมายกับหลายผลิตภัณฑ์ภายใต้การให้บริการของ OR“สำหรับการก้าวสู่ปีที่ 2 ของ แบรนด์ found & found ลูกค้าจะพบกับบิวตี้เดสติเนชันสินค้าความงามจากญี่ปุ่น–เกาหลี ขยายไปสู่ฐานลูกค้าในหลากหลายพื้นที่มากขึ้น ผ่านรูปแบบร้านและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นั้น ๆ ทั้งนี้ ORHW ทุ่มงบการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ ศึกษาวิจัยกับความสำเร็จ และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุง ตลอดจนพัฒนาร้านค้าให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับลูกค้าที่มากขึ้น และมอบแคมเปญการตลาด โปรโมชันส่งเสริมการขายที่ตอบแทนลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้กับ found & found มาตลอด” นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้ายนอกจากนี้ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 1 ปี found & found ยังจัดแคมเปญพิเศษ “found ช้อปฟิน IN JK” แจกทริปบินฟรีญี่ปุ่น-เกาหลี รวม 111 รางวัล มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบทุก 690 บาทใน 1 ใบเสร็จ จะได้รับ 1 สิทธิ์ชิงรางวัล โดยลงทะเบียนสิทธิ์ผ่าน Line Official Account: found & found ลุ้นรางวัลใหญ่ได้ถึง 31 สิงหาคม 2568 นี้ โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทริปญี่ปุ่น-เกาหลี จะได้เดินทางสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมอาหารและที่พักฟรี รางวัลละ 2 ที่นั่ง และยังมีรางวัลอื่น ๆ ให้ลุ้นรับอีกมากมายพบกับประสบการณ์บิวตี้รูปแบบใหม่สไตล์ J/K Beauty เจอครบ จบที่ found & found พร้อมติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมอื่น ๆ ได้ตลอดทั้งปีผ่าน Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line