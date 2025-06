NDR เปิดแคมเปญ “PROUD TO BE INTREND”ดันยอดขายแตะพัน ล.

เอ็น.ดี. รับเบอร์ ผุดแคมเปญ “PROUD TO BE INTREND” เปิดตัว “ลำไย ไหทองคำ” ขึ้นแท่น Brand Ambassador ปลุกกระแสยางรถจักรยานยนต์คึกคัก ส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดและขยายฐานกลุ่มผู้บริโภค มั่นใจช่วยผลักดันยอดขายปีนี้ พร้อมเตรียมปล่อย Music Marketing เป็นเพลงแรกของแบรนด์ สอดรับกับกระแสตลาดนักบิด ด้าน กรรมการผู้จัดการ วางเป้ารายได้รวมปีนี้ไว้ที่ 1,000 ล้านบาท





นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) หรือ NDRผู้ผลิตและจำหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ภายใต้แบรนด์ ND Rubber กล่าวว่า บริษัทฯพลิกโฉมแบรนด์ครั้งใหญ่ผุดแคมเปญ “PROUD TO BE INTREND” โดยได้เปิดตัว “ลำไย ไหทองคำ” มารับตำแหน่ง Brand Ambassador ในปีนี้ เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดและขยายฐานกลุ่มผู้บริโภค“ปีนี้เราเดินหน้ารีเฟรชแบรนด์ครั้งใหญ่ เพื่อให้เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัย รวมถึงกลุ่มแฟนคลับของ Brand Ambassador โดยยังคงยืนหยัดในคุณภาพที่ผู้ใช้เชื่อมั่น และให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยความทันสมัย และการเป็นผู้นำเทรนด์อยู่เสมอ ภายใต้แนวคิด ‘PROUD TO BE INTREND’ คือพลังขับเคลื่อนของผู้ที่มั่นใจในตัวเอง ในการเลือกใช้สินค้าที่บ่งบอกถึงตัวตนอย่างมีสไตล์ อินเทรนด์วันนี้จึงไม่ใช่แค่การตามแฟชั่น แต่คือการนิยามแฟชั่นในแบบของตัวเอง” นายชัยสิทธิ์ กล่าวกรรมการผู้จัดการ NDR กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารวมปีนี้ไว้ที่ระดับ 1,000 ล้านบาท โดยเชื่อว่าการรีแบรนด์ในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนและสร้างยอดขายให้เติบโตได้แข็งแกร่ง ซึ่งปีนี้ บริษัทได้ตั้งงบการตลาดไว้ที่ประมาณ 7-10 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการรับรู้แบรนด์และขยายฐานลูกค้าใหม่ในประเทศ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้างทั้งนี้ บริษัทฯ เดินหน้าขับเคลื่อนการผลิตสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า การปรับกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งคุณภาพและความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม