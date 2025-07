แอร์เอเชีย เปิดตัวแคมเปญ Travelista คนบ้าเที่ยว เชิญชวนร่วมสะสมทริปเที่ยวนอก รับสิทธิ์บินฟรีกับแอร์เอเชีย กับเส้นทางบินตรงทั่วเอเชียกว่า 60 เส้นทาง

แอร์เอเชียเปิดตัวแคมเปญ Travelista คนบ้าเที่ยว พร้อมชวนนักเดินทางทุกท่าน มาร่วมสะสมทริปแบบคนบ้าเที่ยว โดยเข้าร่วมโครงการและสะสมจุดหมายปลายทางการบินกับไทยแอร์เอเชีย (รหัสเที่ยวบิน FD) และ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (รหัสเที่ยวบิน XJ) เพื่อรับสิทธิ์บินฟรี 1 ปี สำหรับผู้ที่เดินทางไปยังหลากหลายเส้นทางมากที่สุด รวมถึงได้รับส่วนลด 20% สำหรับแลกซื้อสินค้า AirAsia x อัคระ แบงค็อก เมื่อร่วมสะสมเที่ยวบินครั้งแรก ร่วมกิจกรรมได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.airasiatravelista.com/tripcollector/ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการเปิดตัว VDO โปรโมทแคมเปญ โดยได้รับเกียรติจากคุณดัง พันกร มาร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษ ร่วมแคมเปญ Travelista คนบ้าเที่ยว พร้อมร่วมพูดคุยกับนักเดินทางผู้มีประสบการณ์หลากหลายจากเพจชื่อดัง Go Went Go และ อาสา พาไปหลงนางสาวธันย์สิตา อัครฤทธิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า ไทยแอร์เอเชียและไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ มีเที่ยวบินสู่กว่า 18 ประเทศ 60 ปลายทาง และ xx เส้นทางทั่วเอเชีย จึงอยากชวนทุกท่านออกเดินทางไปค้นหา และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ในสถานที่ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะกับการท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ทั้งทริปสั้นขยันบิน เช่น ไทเป ฮานอย เวียงจันทน์ ปีนัง ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ หรือ ทริปชิลล์ฟีลสบาย เช่น โอกินาว่า ฉงชิ่ง มัลดีฟส์ โคลัมโบ เกาสง หรือทริปเติมความสนิท สนุกยกแก๊งค์ เช่น โฮจิมินห์ …. เป็นต้น“ แอร์เอเชียเรามีเส้นทางบินตรงสู่เอเชียมากที่สุด โดยเฉพาะในหลายๆ ตลาด ทั้งจีน อินเดีย เวียดนาม และอาเซียน หวังว่าแคมเปญนี้จะสร้างเเรงบันดาลใจ และทำให้คนออกเดินทางเที่ยวต่างประเทศกันเยอะขึ้น ที่สำคัญต้องบินกับแอร์เอเชีย เพราะเส้นทางบินเยอะ ตรงเวลา เเละมาตรฐานเชื่อมั่นได้ระดับสากล” ธันย์สิตา กล่าวสำหรับแคมเปญ Travelista คนบ้าเที่ยว เป็นแคมเปญส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ชวนออกเดินทางไปพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่หลากหลาย ในเครือข่ายการบินของแอร์เอเชีย โดยในเว็บไซต์จะเป็นแหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ที่พร้อมจบครบในที่เดียว มีทั้งแพลนทริปท่องเที่ยวจากนักเดินทางชื่อดัง ให้สามารถตามรอยได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังเป็นช่องทางร่วมกิจกรรมสะสมทริปรับสิทธิ์บินฟรีกับแอร์เอเชียอีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.airasiatravelista.com/