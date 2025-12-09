“พิพัฒน์”ดึง”ดิสนีย์แลนด์”ปลุกลงทุน EEC หนุน”ไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน-เมืองการบิน”เดินหน้าเป็นของขวัญปีใหม่ 69

“พิพัฒน์”ดึง”ดิสนีย์แลนด์ – สนามกีฬาระดับโลก”ลงทุนพื้นที่ EEC หนุน”รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน -อู่ตะเภาเมืองการบิน”หวัง แก้ปัญหาจบ เป็นของขวัญปีใหม่ 69 เริ่มสร้าง
วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ที่กระทรวงคมนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จะเร่งแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) และท่าอากาศยานอู่ตะเภาเมืองการบิน ซึ่งเป็นโครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีข้อติดขัดทำให้ผู้ได้รับสัมปทานทำให้ยังไม่ได้เริ่มต้นโครงการ หากได้ข้อยุติและเริ่มก่อสร้างจะเป็นของขวัญปีใหม่ 2569
โดยมีแนวคิดว่า จะต้องเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อผลักดันให้ทั้ง 2 โครงการนี้ได้เริ่มก่อสร้าง เช่น การมีสวนสนุกขนาดใหญ่ อย่าง ดิสนีย์แลนด์เข้ามา หรือ สร้างสนามกีฬาระดับโลกขนาด 80,000 ที่นั่ง โดยเพราะเงื่อนไขที่ ดิสนีย์แลนด์จะเข้ามา ก็ต่อเมื่อไม่มีกาสิโน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ไปทำการบ้านและหารือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมกันนี้จะต้องมีการ จัดเตรียมพื้นที่ใน 4 จังหวัด EEC เพื่อรองรับด้วย
“การที่จะทำให้รถไฟความเร็วสูงกับสนามบินอู่ตะเภามีเสน่ห์ขึ้นมา ต้องเติมอะไรเข้าไปในพื้นที่ EEC ด้วย ซึ่งยังขาดสนามกีฬา ขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถจัดงานกีฬาและจัดอีเวนต์ระดับโลก แทนที่คุณมากระจุกอยู่ที่กรุงเทพฯ ที่สำคัญคือ การมีสวนสนุกขนาดใหญ่ ตอนนี้ มีดิสนีย์แลนด์ ซึ่งเราไม่มี Entertainment Complex ที่เป็นกาสิโนแล้ว ก็ตรงกับเงื่อนไขพอดี” นายพิพัฒน์ กล่าว
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในเร็ว ๆ นี้ จะเชิญเอกชน ผู้ได้รับสัมปทานในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน รวมทั้งสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เข้ามาหารือเพื่อหาแนวทางในการผลักดันโครงการให้เดินหน้า แม้ว่าการดำเนินการจะไม่ทันในรัฐบาลนี้ แต่หากได้ข้อยุติ ก็ถือเป็ฌนของขวัญปีใหม่ 69 และเป็นสัญญาณที่ดีว่าโครงการจะได้เริ่มต้น โดยรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาที่มีมานานได้