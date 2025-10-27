สกพอ.แจงข้อมูล-มาตรการเตรียมตอกเข็ม รันเวย์ที่ 2 “สนามบินอู่ตะเภา”วงเงิน1.31 หมื่นล้านบาท

สกพอ. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ก่อนการก่อสร้างทางวิ่งทางขับที่ 2 สนามบินอู่ตะเภาฯ วงเงิน1.31 หมื่นล้านบาท แจงข้อมูลรอบด้าน ทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบ เชื่อมทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการเป็นรูปธรรม
นายธาริศร์ อิสสระยั่งยืน รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ประชาสัมพันธ์ก่อนการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ภายใต้โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก อันเป็นหนึ่งในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อการพัฒนาพื้นที่อีอีซีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
นายธาริศร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ สกพอ. มีความมุ่งหวังที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ ถึงความคืบหน้าของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยเฉพาะการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ที่กำลังจะเริ่มดำเนินการ ทั้งด้านขอบเขตการก่อสร้างในส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการฯ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนให้โครงการฯ ดังกล่าวสำเร็จเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ สกพอ. ในฐานะคู่สัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ ยังคงทำหน้าที่ในการบูรณาการการทำงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อผลักดันให้การพัฒนาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นไปตามแผนงาน ก้าวสู่สนามบินเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 ของกรุงเทพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สนับสนุนให้พื้นที่อีอีซี ก้าวไปเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งอนาคตของภูมิภาคอย่างยั่งยืน
สำหรับ โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ภายใต้โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก กองทัพเรือ เป็นเจ้าของโครงการ ได้ลงนามสัญญาจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2568 ที่ผ่านมา ด้วยวงเงินสัญญาประมาณ 13,143 ล้านบาท โดยโครงการนี้มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 1,095 วัน ถือเป็นภารกิจสำคัญในส่วนงานของภาครัฐที่ต้องดำเนินการ และนับเป็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ต่อไป
โดยในการสัมมนามีนายวิทยา นพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสัญญาเอกชนร่วมลงทุนโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก สกพอ. พลเรือตรี พิทักษ์ เทพทา ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ และพลเรือตรี บรมรัตน์ ศุภนาม ผู้อำนวยการ สำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ พร้อมด้วยนาวาเอกจิรชาติ แสงวุธ ผู้แทนจากกองทัพเรือ นายเอกพงษ์ แซ่เซียว ผู้แทนจากบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.พรวิภา คลังสิน ผู้แทนที่ปรึกษาบุคคลที่สามของ สกพอ. ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมา เข้าร่วม เพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมโครงการฯ แผนการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายการ EHIA เป็นต้น ณ โรงแรมเพลย์ พลา บีช อ.บ้านฉาง จ.ระยอง