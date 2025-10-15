ตลท.-สกพอ. ร่วมปั้น Financial Ecosystem หนุนผู้ประกอบการ EEC เข้าตลาดทุน-ดึงดูดต่างชาติลงทุน

นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หารือความร่วมมือในการกำหนดแนวทางส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาระบบนิเวศทางการเงิน (Financial Ecosystem) ที่เอื้อต่อการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การหารือครั้งนี้มุ่งสร้างกลไกดึงดูดเงินทุนจากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ EEC ให้การส่งเสริม อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมดิจิทัล
ทั้งสองหน่วยงานได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC พัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต นอกจากนี้ทั้งสองหน่วยงานยังมีแนวคิดในการร่วมจัดกิจกรรม Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของพื้นที่ EEC และเชิญชวนบริษัทในพื้นที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนจากทั่วโลก
การประชุมหารือครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของ สกพอ. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจในพื้นที่ EEC เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน